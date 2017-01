Sprawą morderców z Rakowisk zajmie się Sąd Najwyższy

Prawomocny wyrok w sprawie nastolatków zapadł w kwietniu ubiegłego roku. Sąd apelacyjny w Lublinie uznał, że Zuzanna M. i Kamil N. nie zasługują na dożywocie, ani na złagodzenie kary. Utrzymał wyrok skazujący nastolatków na kary po 25 lat więzienia. – Priorytetem powinno być działanie wychowawcze – uzasadniał rozstrzygnięcie sędzia Andrzej Kaczmarek.

Przypomniał, że niedługo przed zbrodnią Zuzanna M. i Kamil N. skończyli 18 lat. Oboje są zdemoralizowani, ale jest szansa na ich resocjalizację.

Zgodnie z wyrokiem Zuzanna M. i Kamil N. mogą się starać o wcześniejsze zwolnienie po 20 latach odsiadki. Nastolatkowie są sprawcami jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni ostatnich lat. Prokurator, który oskarżał ich w pierwszym procesie ocenił, że Kamil i Zuzanna zachowali się gorzej niż zwierzęta. W grudniu 2014r. zakradli się nocą do domu chłopaka. Weszli do sypialni jego rodziców.

Odliczyli do trzech i zaczęli dźgać Agnieszkę i Jerzego N. nożami. Zadali im po kilkadziesiąt ciosów. Później próbowali nawet odciąć rękę mężczyzny, by zatrzeć ślady. Mord trwał godzinę. Po wszystkim, dzięki pomocy znajomych Zuzanna i Kamil pojechali do Krakowa. Nastolatka, aspirująca do miana poetki miała tam zaplanowany wieczór literacki. Rodzice chłopaka zginęli, bo sprzeciwiali się związkowi syna z Zuzanną.

W procesie prokuratura domagała się skazana obojga nastolatków na kary dożywocia. Przemawiały za tym m.in. bardzo wysoka szkodliwość społeczna czynu, motywy działania zabójców oraz ich wyjątkowa brutalność.

W październiku ubiegłego roku zastępca Prokuratora Generalnego, złożył do Sądu Najwyższego kasację w sprawie zabójców z Rakowisk. Według prokuratury, kara 25 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna. Właściwą karą byłoby dożywocie. Kara ta stosowana m.in. wobec sprawców dopuszczających się zabójstw z wyjątkowym okrucieństwem.

– Za takie należy uznać zabójstwo rodziców Kamila N. – ocenił prokurator w swoim wniosku do SN. Śledczy domagają się, by nastolatkowie mogli wyjść na wolność najwcześniej po 25 latach za kratami.