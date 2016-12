Sprawdź, zanim pójdziesz na przystanek. Od wtorku do piątku specjalny rozkład

Dłużej niż zwykle może trwać we wtorek oczekiwanie na autobus lub trolejbus. Aż do piątku włącznie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy komunikacji miejskiej, w którym kursów jest mniej niż w standardowy dzień powszedni.

Podstawowe linie autobusowe, takie jak np. 10, 18, 26, 31, czy 57 będą jeździć z „sobotnią” częstotliwością, czyli co 20 minut. Ale w niektórych przypadkach ubytek kursów będzie jeszcze bardziej zauważalny. Z częstotliwością o wiele gorszą od „sobotniej” kursować ma linia 151, która między szczytami będzie jeździć tylko co 20 minut, czyli rzadziej niż w niedzielę. W szczytach pojedzie co 10 minut.

Pasażerom pomoże wcześniejsze sprawdzenie rozkładu jazdy (w tabeli oznaczony jest jako „27-30 grudnia”), albo wcześniejsze wyjście na przystanek.