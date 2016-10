Sprawdzą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych

Zbliża się olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Do 14 listopada szkoły mają czas na zgłoszenie uczniów.

Szkoła może zgłosić uczniów do olimpiady, jeśli przeprowadziła u siebie „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt edukacyjny, obecny w polskich szkołach od trzech lat. Uczy młodych ludzi podstaw o ubezpieczeniach, składkach, emeryturze, zasiłkach i prowadzeniu firmy.

– To niezwykle ważne, by kolejne pokolenia Polaków dysponowały wiedzą o ubezpieczeniach społecznych, by tak bliski im system, nie był dla nich systemem obcym – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do tej pory lekcjom towarzyszył ogólnopolski konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W tym roku zyskał już status olimpiady. Wiele uczelni w Polsce gwarantuje laureatom dodatkowe punkty w rekrutacji na studia. Zwycięzcy olimpiady mogą liczyć również na atrakcyjne nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

W dwóch poprzednich edycjach konkursu swoją wiedzę sprawdziło ponad 1600

uczniów z województwa lubelskiego.

– Mamy nadzieję, że w tym roku dołączy do nich wielu kolejnych. Termin na złożenie zgłoszenia przez szkołę upływa 14 listopada. Szkolny etap olimpiady zaplanowaliśmy na koniec listopada. Uczniowie napiszą test, który wyłoni najlepszych, a ci będą reprezentować swoje szkoły w etapie wojewódzkim – przypomina Maria Piwińska, koordynator projektu w Oddziale ZUS w Lublinie.

Olimpiada na szczeblu województwa odbędzie się w marcu, natomiast ogólnopolski finał – w kwietniu.

Olimpiadzie patronuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jej etapowi wojewódzkiemu – również lubelski kurator oświaty. Dotychczas w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział ponad 50 tys. uczniów z całej Polski, a w konkursie – ponad 30 tys. młodych ludzi z prawie 900 szkół. Informacje na temat olimpiady, w tym karta zgłoszeniowa i harmonogram, znajdują się na stronie www.zus.pl/edukacja.