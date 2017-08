Stadion przy al. Piłsudskiego ma być gotowy za trzy tygodnie

Już finiszujemy – zapewnia Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta, która pilotuje budowę stadionu. – W tej chwili kończymy układanie nawierzchni na bieżni okólnej, za chwilę przyjdzie czas na bieżnię prostą, kończymy budowę dróg wewnętrznych i montowane są już krzesełka na trybunach.

Krzesełek będzie 1370. Naprzeciw trybun stoi już wielka tablica, na której prezentowane będą wyniki sportowe i sylwetki zawodników. Natomiast pod trybunami znajduje się budynek, który czeka teraz na wyposażenie. Miasto zamówiło już sprzęt do szatni lekkoatletów, czy też gabinetu lekarskiego, w tym stoły do masażu.

W toku są jeszcze dwa przetargi na wyposażenie stadionu, w tym najważniejszy, dotyczący sprzętu sportowego, takiego jak oszczepy, kule, tyczki, poprzeczki, pałeczki sztafetowe, płotki wyczynowe, czy drużynowe podium. Ten sam przetarg dotyczy też systemu pomiaru czasu i dalmierza laserowego. Na oferty miasto będzie czekać do poniedziałku. Bardziej zaawansowany jest przetarg na dostawę sprzętu do utrzymania nawierzchni sportowych, oferty już otwarto, teraz są sprawdzane.

Komplet wyposażenia ma dotrzeć najpóźniej do końca października. Do tego czasu stadion powinien uzyskać też certyfikat umożliwiający organizację zawodów rangi mistrzostw Polski oraz międzynarodowych mityngów. – Przygotowujemy się już do procesów certyfikacyjnych – mówi Szczepańska. – Na stadion musi przyjść niezależne laboratorium, przeprowadzić określone badania. Przyjdą też przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Uroczyste otwarcie stadionu zaplanowano na jesień. – Na drugą połowę października – precyzuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. – Program jeszcze jest w opracowaniu, jednak możemy wskazać trzy punkty tematyczne: zawody dla szkół, część oficjalną oraz spotkanie ze sportowym mistrzem.

Na przyszły rok Ratusz zapowiada „dużą imprezę lekkoatletyczną”. – Termin otwarcia uniemożliwia jej organizację w tym roku. O tej porze nie odbywa się już żadna z największych imprez lekkoatletycznych w kraju, ostatnią kalendarz zawodów lokuje we wrześniu – informuje Bobowska. – Złożyliśmy natomiast aplikację o organizację Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkoatletyce w przyszłym roku, które mogłyby odbyć się na nowym lubelskim stadionie.