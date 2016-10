Staranował samochody po pijanemu. Zawiesili go na uczelni

Do zdarzenia doszło we wtorek po północy. 21-latek, który kierował peugeotem na ul. Wapiennej zjechał z drogi i uderzył w samochody zaparkowane na poboczu drogi. Dzięki świadkom zdarzenia został ustalony i zatrzymany. Policjanci znaleźli go w akademiku. Okazało się, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

21-latek to student pierwszego roku Politechniki Lubelskiej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Po zdarzeniu mężczyzna został zawieszony w prawach studenta. - Rektor skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, który zajmie się wyjaśnieniem sytuacji – mówi Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka uczelni. Ma na to sześć tygodni.