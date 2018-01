Stok narciarski na Globusie otworzą w piątek. Cennik i godziny otwarcia

W piątek otwarty zostanie stok narciarski z wyciągami na Globusie. Oficjalnie zapowiedział to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W piątek ceny będą niższe, od soboty będą obowiązywać wyższe.

Otwarcie zaplanowano na godz. 15. W kolejnych dniach ze stoku będzie można korzystać od godz. 10 do 21.

– Do dyspozycji naszych gości są dwie trasy narciarskie do jazdy na nartach i snowboardach z wyciągami o długości 300 i 100 metrów – informuje Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Wyznaczymy również trasę do zjeżdżania na sankach. W kolejnym etapie naśnieżania, na ile tylko warunki pogodowe pozwolą, przygotujemy snowpark z przeszkodami w dolnej części stoku.

Jutro ze stoku będzie można nieco taniej, niż w kolejnych dniach, bo od soboty będzie obowiązywać cennik feryjny.

W piątek na dużym wyciągu za bilet godzinny zapłacimy 16 zł, natomiast za czterogodzinny 47 zł. Natomiast na małym wyciągu bilet godzinny będzie kosztować jutro 8 zł, natomiast czterogodzinny 22 zł. Można też wykupić pojedynczy wjazd na wyciąg (bez znaczenia, czy na mały, czy duży), płacąc w piątek 1,10 zł.

Wypożyczenie nart na 1,5 godziny będzie kosztować w piątek 20 zł, na cztery godziny 25 zł, a na dobę 35 zł. Identyczne są stawki za wypożyczenie butów, albo snowboardu. Opłata za wypożyczenie kijków na 1,5 godziny to 5 zł, za 4 godziny mamy płacić 10 zł, a za dobę 15 zł. Stawka za kask to 2 zł, niezależnie od czasu wypożyczenia.

Można też wypożyczyć komplet składający się z nart oraz butów, kijków i kasku, albo snowboardu, butów i kasku. Jutro za 1,5-godzinne wypożyczenie takiego zestawu zapłacimy 30 zł, stawka za cztery godziny Za 1,5 godziny zapłacimy wówczas 35 zł, stawka za 4 godziny jest ustalona na 40 zł, a za dobę 50 zł.

W ferie za karnet godzinny na duży wyciąg zapłacimy 20 zł, a za czterogodzinny 60 zł. Na małym wyciągu karnet godzinny ma kosztować 11 zł, a czterogodzinny 33 zł. Opłata za pojedynczy wjazd na wyciąg wzrośnie do 1,70 zł.

Wypożyczenie nart na 1,5 godziny będzie kosztować w ciągu ferii 20 zł, na cztery godziny 30 zł, a na dobę 35 zł. Tyle samo zapłacimy za wypożyczenie butów, albo snowboardu.

W trakcie ferii większa będzie też opłata za wypożyczenie kompletu składającego się z nart oraz butów, kijków i kasku, albo snowboardu, butów i kasku. Za 1,5 godziny zapłacimy 35 zł, za 4 godziny stawka wyniesie 45 zł, a za dobę 50 zł.

Niezmieniona będzie za to opłata za wypożyczenie kijków i kasku.