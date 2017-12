Do pożaru doszło w piątek rano w kamienicy na deptaku w Lublinie

Do zdarzenia doszło po godz. 8 w kamienicy koło Domu Towarowego Sezam.

Interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, policja i karetka pogotowia. - Dostaliśmy zgłoszenie o zadymieniu w kamienicy, a także o tym, że w środku mogą być ludzie. Okazało się, że to pożar sadzy w kominie - mówi Andrzej Szacoń z lubelskiej Straży Pożarnej.

Jeden z lokali w kamienicy był ogrzewany piecem. - Wygasiliśmy go, oczyściliśmy komin i przekazaliśmy instrukcje właścicielowi, że trzeba regularnie czyścić przewód kominowy. Gdyby do tej sytuacji doszło w nocy i nikt w porę nie zauważył dymu, to ogień mógłby się rozprzestrzenić - dodaje Szacoń. Nikomu nic się nie stało.