Strażacy Roku 2017. Czekamy na zgłoszenia

Dziennik Wschodni po raz kolejny organizuje plebiscyt na najbardziej popularne i efektywne jednostki Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Kandydatury można zgłaszać do 21 kwietnia.

Pierwsze zorganizowane grupy, które można uznać za prekursorskie względem współczesnych OSP, powstawały już w XIX w. Pierwsza Ochotnicza Straż Ogniowa na terenie Galicji powstała w 1865 r. w Krakowie. Wówczas ochotnicy działający na terenach zaborów nie działali w sposób skoordynowany. W 1921 r. ugrupowania połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1923 r. do głównego związku należały związki wojewódzkie, w tym lubelski.

– Strażacy od lat znajdują się w czołówce zawodów o najwyższym zaufaniu społecznym. Ratują nasz majątek i nierzadko nasze życie, zapewniają nam opiekę, są naszymi sprzymierzeńcami w tragicznych sytuacjach. Nasz plebiscyt ma służyć docenieniu tych postaw – mówi Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny Dziennika Wschodniego.

W województwie lubelskim działa aż 1756 jednostek OSP, które skupiają niemal 60 tys. strażaków-ochotników. To potężne wsparcie dla strażaków zawodowców, którzy działają w ramach jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Dziennik Wschodni chcąc docenić działalność i poświęcenie lubelskich strażaków rozpoczyna plebiscyt Strażacy Roku 2017. Zdaniem posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Hetmana, strażacy-ochotnicy nadal nie są należycie doceniani. – Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że do wielu zdarzeń, np. wypadków drogowych, docierają jako pierwsi – twierdzi europoseł, który sam jest honorowym członkiem OSP Prawiedniki. – Niezwykle ważna jest również rola, jaką odgrywają w lokalnych społecznościach. Ochotnicza Straż Pożarna buduje wspólnotę, remizy to miejsca, w których organizuje się życie wszystkich mieszkańców – dodaje.

W konkursie mogą wziąć wszystkie jednostki OSP oraz PSP działające na terenie województwa lubelskiego. Zgłoszenia do plebiscytu przyjmujemy zarówno telefonicznie (pod numerem telefonu 81 46 26 800), mailowo pod adresem promocja@dziennikwschodni.pl lub za pośrednictwem wyciętego z gazety kuponu. Na zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia. Kolejnym etapem plebiscytu będzie głosowanie naszych czytelników, którzy wyłonią najlepszą jednostkę.