Strzały w kierunku przechodniów w centrum Lublina. Mężczyzna usłyszał wyrok

Zapadł wyrok w sprawie 36-latka, który w centrum Lublina strzelał z broni gazowej do dwóch przechodniów. Bartosz W. został skazany na 3 lata i dwa miesiące więzienia.

Sprawę rozstrzygnął we wtorek Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Chodziło o incydent z połowy września ubiegłego roku, do którego doszło o zbiegu ul. Chopina i Sądowej. Bartosz W. strzelał wówczas do dwóch 24-latków z powiatu chełmskiego. Młodzi ludzie obezwładnili i powalili napastnika.

Zatrzymali go do przyjazdu patrolu policji. Przy 36-latku mundurowi znaleźli broń gazową.

Atak skończył dla Bartosza W. pobytem w szpitalu. Mężczyzna trafił tam z rozbitą głową. Kilka dni później śledczy postawili mu oficjalne zarzuty. Mężczyzna odpowiadał za nielegalne posiadanie broni oraz narażenie zdrowia lub życia jednego z 24-latków. Strzelał bowiem do niego z bliskiej odległości, w kierunku twarzy. Bartosz W. tłumaczył śledczym, że nie pamięta całego zajścia.

Mężczyzna był już wielokrotnie karany. Tym razem groziło mu do 8 lat za kratami.