Studenci pomagają dzieciom. Akcje na Politechnice i UMCS

Politechnika Lubelska włącza się do ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Do 12 grudnia w specjalnie oznaczonych miejscach na każdym z sześciu wydziałów uczelni zbierane będą dary dla potrzebujących. Do punktów można przynosić: odzież (nową lub używaną w dobrym stanie), obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze i żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Wolontariusze akcji nie zbierają pieniędzy.

Dla małych bohaterów

Po raz szósty na UMCS rusza akcja „Mali Bohaterowie”, w trakcie której zbierane będą dary i pieniądze dla podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia. Podarować można słodycze oraz artykuły antyalergiczne (chusteczki nawilżające, balsamy do ciała, oliwki, szampony itp.). W środę 30 listopada w godz. 10-16 dary będzie można przekazywać na wydziałach: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Politologii, Filozofii i Socjologii, Chemii, Biologii i Biotechnologii, Humanistycznym oraz Artystycznym. W godz. 19-21 zbiórka będzie prowadzona w domach studenckich Amor, Babilon, Femina i Jowisz. Dzień później w tych samych godzinach wolontariuszy będzie można spotkać w akademikach Grześ, Helios, Ikar i Zana.