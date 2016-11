Studenci stworzą portal społecznościowy dla gotujących. "To coś w rodzaju kulinarnego Facebooka"

„Kuchnia po sąsiedzku” to serwis, który ma umożliwić jego użytkownikom poznanie się poprzez wspólne przygotowanie oraz spożywanie posiłków. – To ma być coś w rodzaju kulinarnego Facebooka. Chcemy stworzyć modę na poznawanie ludzi poprzez gotowanie. Chodzi nam też o budowę zaufania w społeczeństwie, bo nie każdy odważyłby się zaprosić nieznajomych do swojego domu – mówi Paulina Woźniak, współautorka platformy.

W serwisie znajdą się niebanalne przepisy, sesje fotograficzne „od kuchni” oraz felietony i historie kucharzy amatorów. Każdy będzie mógł dodać swój pomysł na posiłek lub sprawdzić propozycje innych, a także podzielić się opiniami.

Istotnym elementem strony będzie aplikacja „inteligentna lodówka”, która podpowie, co możemy przyrządzić z posiadanych w kuchni produktów. – Będzie można umieścić w niej składniki, które aktualnie mamy w lodówce. Po ich dodaniu będą pojawiać się przepisy na wszelkie dania, które można z nich przyrządzić – mówi Michał Przychodzień, drugi z autorów „Kuchni po sąsiedzku”. – To był pierwszy pomysł, który z czasem się rozwinął. W ten sposób wpadliśmy na to, aby stworzyć taki serwis – dodaje.

Twórcy platformy na realizację swojego projektu potrzebują pieniędzy. Dlatego zgłosili się do programu „Stypendium z Wyboru”, w którym można wygrać do 5 tys. zł. – Jeżeli uda nam się wygrać, to zdobyte pieniądze przeznaczymy na zakup laptopa i aparatu fotograficznego. Ten sprzęt jest nam niezbędny do tworzenia platformy, bo w tej chwili zdjęcia wykonujemy telefonem komórkowym. Chcemy, żeby wszystko wyglądało profesjonalnie – zapowiada Paulina Wożniak.

Studenci Politechniki Lubelskiej liczą na pomoc internautów, która pozwoli im zdobyć wsparcie finansowe. Głosy na ich projekt można oddawać za pośrednictwem strony www.stypendiumzwyboru.pl do 5 grudnia.