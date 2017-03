Studenci UMCS najlepsi! W nagrodę pojadą do Kataru

Studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS po kilku miesiącach zmagań wygrali symulację biznesową Global Management Challenge Poland. W nagrodę pojadą na mistrzostwa świata do Kataru

Global Management Challenge to rozbudowana symulacja biznesowa. Tegoroczna edycja zgromadziła 320 drużyn reprezentujących ośrodki akademickie i firmy z całej Polski.

W finałowej rozgrywce, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie równych nie mieli sobie studenci drugiego roku studiów magisterskich kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Zespół Lubelskich Lwów tworzyli: Arkadiusz Bernat, Łukasz Kalinowski, Tomasz Kowalczyk i Marcin Podleśny.

– Naszym zadaniem było zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem. Podejmowaliśmy decyzje, które były wpisywane do programu symulacyjnego imitującego sytuację rynkową. Zajmowaliśmy się sprawami personalnymi, polityką płacową, marketingową i cenową, kalkulacją popytu, dostawami produktów do punktów sprzedaży, emisją akcji czy wypłatą dywidend dla udziałowców. Naszym celem było osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego – opowiada Arkadiusz Bernat. – Prawdopodobnie handlowaliśmy sprzętem elektronicznym. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co sprzedajemy. Mieliśmy trzy produkty, które musieliśmy zbywać na trzech rynkach: europejskim, północnoamerykańskim i w internecie.

Zmagania trwały cztery miesiące. W pierwszych etapach uczestnicy na wykonanie każdego z zadań mieli tydzień, a swoje decyzje wysyłali drogą internetową. W finale, w którym rywalizowało osiem zespołów, poprzeczka była zawieszona wyżej. Drużyny musiały podjąć pięć decyzji. Na pierwszą miały półtorej godziny, a na każdą kolejną – o kwadrans mniej. Z ostatnim zadaniem musiały sobie poradzić zaledwie w 30 minut.

– W pierwszych dwóch etapach pracowaliśmy w domach, a potem spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy i wysyłaliśmy odpowiedź. W finale nie było mowy o dyskusjach, musieliśmy kalkulować i podejmować decyzje. Działaliśmy pod presją czasu – mówi Bernat.

W nagrodę Lubelskie Lwy wezmą udział w kwietniowych Mistrzostwach Świata GMC, które odbędą się w Katarze. – Dla nas będzie to wycieczka życia. Niczego nie obiecujemy, ale będziemy chcieli powalczyć – zapowiada jeden z laureatów.

W poniedziałkowym finale wziął jeszcze udział zespół z Wydziału Ekonomicznego UMCS. Best Company w składzie Ewelina Nawrocka, Łukasz Gałan i Wojciech Gąska w ostatecznej rozgrywce zajęło czwarte miejsce.