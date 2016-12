Studentka UMCS została Miss Polski 2016. "Złośliwe komentarze? Nie biorę tego do siebie"

Nowa Miss Polski pochodzi z miejscowości Mostki pod Zwoleniem, a na co dzień studiuje na największej lubelskiej uczelni. Ma 20 lat, 176 cm wzrostu i wymiary 84-59-87.

Koronę najpiękniejszej kobiety w Polsce zdobyła podczas niedzielnej gali finałowej w Krynicy Zdrój. Odebrała ją z rąk ubiegłorocznej miss Magdaleny Bieńkowskiej. Studentka UMCS otrzymała też czek na 50 tys. zł.

– Jestem bardzo szczęśliwa, bo nie spodziewałam się, że wygram. Każda z finalistek miała takie same szanse – mówi Paulina Maziarz. Po niedzielnym zwycięstwie otrzymała mnóstwo wiadomości z gratulacjami. – Na Facebooku pojawiło się też trochę złośliwych komentarzy. Koleżanki radziły, żeby nie czytać takich rzeczy, ale z ciekawości zajrzałam. Nie biorę jednak tego do siebie – dodaje Miss Polski.

Drogę po koronę 20-latka rozpoczęła w maju, gdy wygrała konkurs Miss Ziemi Radomskiej. Kolejnymi etapami były czerwcowe ćwierćfinały w Warszawie i półfinały w Kozienicach. Tam studentka UMCS zapewniła sobie miejsce w gronie 24 finalistek ogólnopolskiego konkursu.

W ramach przygotowań do gali finałowej wzięła udział w dwóch zgrupowaniach, w których uczestniczyła w nagrywaniu filmów promujących kandydatki i próbach choreograficznych. – Traktowałam to jednak jako przygodę i skupiałam się na nauce. Chciałam zdążyć ze zdaniem wszystkich egzaminów w pierwszych terminach i na szczęście to się udało – mówi Paulina.

Teraz o pogodzenie kariery z nauką będzie ciężko, bo świeżo upieczoną Miss Polski czeka sporo obowiązków: sesje zdjęciowe, pokazy i udział w konkursach międzynarodowych. Studentka UMCS nie myśli jednak o przerywaniu studiów. – Od ubiegłorocznej miss wiem, że jest to do pogodzenia z nauką. Lekko nie będzie, ale myślę, że sobie poradzę. Najbliższym wyzwaniem będzie opanowanie materiału z prawa finansowego – zapowiada najpiękniejsza Polka.

W niedzielnym finale konkursu Miss Polski 2016 wzięły udział także dwie przedstawicielki województwa lubelskiego: 22-letnia Beata Sierpińska z Łęcznej i 19-letnia Anna Sworczuk z miejscowości Puchacze.