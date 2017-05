Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął rekrutację na studia w nadchodzącym roku akademickim. Elektroniczna rejestracja kandydatów potrwa do 10 lipca.

– Na pierwszym roku studiów przygotowaliśmy ok. dwa tysiące indeksów. W stosunku do ubiegłego roku liczba miejsc wzrośnie o ok. dwa proc. – informuje Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy uczelni.

W tegorocznej ofercie pojawią się trzy nowe kierunki. Władze uniwersytetu liczą, że szczególną popularnością będzie cieszyć wychowanie fizyczne. Maturzyści będą mieli do wyboru trzy specjalizacje: jeździectwo, sporty wodne oraz nauczycielską.

– Absolwenci będą przygotowani do pracy w szkołach podstawowych, klubach sportowych, jako instruktorzy przygotowania kondycyjnego czy motorycznego lub wybranej dyscypliny sportowej, oraz jako specjaliści organizacji kultury w instytucjach samorządu, ośrodkach sportu i rekreacji czy organizacjach non-profit. Przygotowanie z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zwiększy szanse pracy w sektorze administracji i zarządzania – wylicza Pachcińska.

Pozostałe nowości to ekoenergetyka oraz bezpieczeństwo i certyfikację żywności. Ponadto uczelnia od tego roku wprowadza studia anglojęzyczne na kierunkach medycyna weterynaryjna oraz Equine Management and Care.

Uniwersytet Przyrodniczy uruchomił rekrutację jako trzecia z lubelskich szkół wyższych.

Nabory trwają już na KUL i UMCS.

W najbliższy poniedziałek, 15 maja rozpocznie je Uniwersytet Medyczny. Tydzień później rejestracja kandydatów ruszy na Politechnice Lubelskiej.