Stypendia dla studentów i doktorantów w Lublinie. Można składać wnioski

Studenci mogą dostawać co miesiąc 40 proc., a doktoranci 50 proc. płacy minimalnej. Chętni na takie pieniądze do końca października mogą składać wnioski o przyznanie stypendium od miasta.

Do ubiegania się o takie wsparcie uprawnieni są studenci uczący się dziennie na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (muszą mieć terminowo zaliczony co najmniej drugi rok studiów) ba studiach II stopnia. Nie mogą również przebywać na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych i zagranicznych stypendiów), a w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,7. Do tego muszą się wykazać prowadzeniem w ostatnich dwóch latach akademickich „działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki”.

Taką samą działalnością muszą się też wykazać doktoranci zainteresowani miejskim stypendium. W ich przypadku wymagane jest także terminowe zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów III stopnia, a w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku mieć średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9. Także nie mogą być na urlopie.

Stypendium od miasta można pobierać tylko raz w trakcie studiów i raz robiąc doktorat. Ratusz może przyznać wsparcie nie więcej niż 120 studentom i maksymalnie 30 doktorantom.

Wnioski na rok akademicki 2016/17 można będzie składać od najbliższego poniedziałku do końca października w Biurach Obsługi Mieszkańców znajdujących się przy ul. Władysława Jagiełły 10, Kleeberga 12a, Pocztowej 1, Szaserów 13/15, Wieniawskiej 14, Żywnego 8 i na parterze Ratusza oraz w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy Narutowicza 37/39. Wnioski można słać też do wydziału pocztą, przy czym decydująca będzie data stempla.