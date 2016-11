Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla lubelskich uczniów

- To bardzo ważna uroczystość i jestem bardzo dumny – przyznawał Michał, maturzysta z Puław. – Dużo czasu poświęcam na naukę, chociaż w mojej klasie jest wiele osób, które zdobywają równie dobre oceny. Tym razem udało się, że to ja jestem najlepszy. Zobaczymy, jak będzie za rok. Stypendium to dodatkowa motywacja do nauki. Za pieniądze kupię nowy komputer. To dobre narzędzie nie tylko do rozrywki, ale też do zdobywania wiedzy.

Stypendium Premiera w wysokości 2580 zł przyznawane jest najlepszym uczniom. Aby je dostać muszą otrzymać promocję z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy. Uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach - co najmniej dobre.

W środę lubelski Kurator Oświaty wręczył także nagrody zdobywcom I miejsca Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET 2016 w Warszawie - Agacie Wolfram i Renacie Buczek z Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie oraz laureatom konkursu „Matura na 100 procent”.

- W tegorocznej III edycji ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent” organizowanego przez Centralną Komisje Egzaminacyjną i fundację „Zawsze Warto” wśród 25 laureatów spełniających niezwykle wysokie kryteria konkursowe znalazło się aż czterech absolwentów z naszego województwa.

Byli to Olga Skiermunt, II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, Natalia Toporowska, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Mateusz Burczaniuk, LO im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej i Damian Koss, I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – wylicza Jolanta Misiak, p.o. dyrektora Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji KO w Lublinie.