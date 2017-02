Sukces Lublina. Turystyczny Oskar dla Nocy Kultury

Lublin udowadnia, że sztuka może wyjść na ulice. Podczas jednej nocy na obszarze Starego Miasta oraz w centrum organizowanych jest ponad 250 różnych wydarzeń. Wszystko po to, aby zaznajomić mieszkańców i turystów ze sztukami wizualnymi – tak jury uzasadniło przyznanie Lublinowi Certyfikatu 2016 za Noc Kultury.

Identyczne wyróżnienie otrzymał GREEN VELO Wschodni Szlak Rowerowy, którego trasa prowadzi przez 5 parków narodowych i 15 parków krajobrazowych. – To ponad 2000 km niecodziennych doznań w 5 województwach wschodniej Polski – podkreślają jurorzy.

Nagrodę główną - Złoty Certyfikat 2016 – otrzymała Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To prawdziwy festiwal kultury dziedzictwa przemysłowego, organizowany z dużym rozmachem na Górnym Śląsku. Jeden dzień w roku, kiedy kopalnie, osiedla robotnicze, browary, fabryki otwierają swoje drzwi dla zwiedzających.

Certyfikaty, zwane Turystycznymi Oskarami, przyznaje Polska Organizacja Turystyczna dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2016 roku. Wielka gala odbyła się 17 lutego podczas targów Tour Salon w Poznaniu.

Bartłomiej Walas, p.o prezesa POT, podczas uroczystości podkreślił, że właśnie w dobie powszechnej dostępności do ogromnej ilości informacji potrzeba rekomendacji zyskuje na ważności. Certyfikaty POT są wskazówką dla turystów, pomocą przy wyborze i gwarancją jakości. – Z naszych badań wynika, że już 18 proc. pytanych o certyfikat nie tylko go rozpoznawało, ale identyfikowało z wysoką jakością – powiedział prezes Walas. – To jest dla nas bardzo cenne, bo przecież nasz konkurs wyłania najlepszych, którzy podnoszą jakość w turystyce – dodał.