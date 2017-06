Św. Antoni dostanie Lublin pod opiekę? Ale zgodzić się musi arcybiskup i Watykan

Władze Lublina mają oficjalnie poprosić Kościół by patronem miasta został św. Antoni Padewski. Proponuje to grupa radnych, a pomysł popiera prezydent, który ma napisać projekt uchwały w tej sprawie. Później konieczna będzie jeszcze zgoda Watykanu.

– Procedura jest taka, że jeśli Rada Miasta podejmuje decyzję, to dokonany wybór zatwierdzany jest przez arcybiskupa i wymaga potwierdzenia Stolicy Apostolskiej – objaśnia ks. Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Nie wiadomo jak prędko mogłaby nadejść odpowiedź z Watykanu. – To zwykle wymaga czasu – zastrzega kanclerz.

Ale prezydent... już dał się namówić. – Popiera ten pomysł – mówi jego rzeczniczka, Beata Krzyżanowska. – Przygotuje projekt uchwały, która potem zostanie skierowana do kurii. – Sami moglibyśmy napisać ten projekt – przyznaje Banach. – Prezydent ma jednak odpowiednie służby prawne, a to dość skomplikowana procedura.

W ten sposób rada miałaby zachęcić prezydenta do podjęcia oficjalnych działań w tej sprawie. – Wierzymy, że uda nam się namówić prezydenta do zainicjowania odpowiedniej procedury – wyjaśnia radny.

• Jak miasto zyskuje patrona?

Dr Piotr Dymmel, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie: Procedury związane z ustanawianiem patrona to pomysł współczesny. Dawniej święty zostawał patronem miasta na zasadzie zwyczaju, społecznej akceptacji. Tak właśnie było w przypadku św. Antoniego, który pojawił się u nas dosyć późno, dopiero w XVII wieku. Św. Antoni pochodził z Portugalii, ale jego kult był bardzo silny we Włoszech. Mniej więcej w XVII w. kult Antoniego zyskał ogólnoeuropejski zasięg, wiele miast miało go za patrona. W Lublinie ośrodkiem jego kultu był kościół bernardynów. W XVIII lub XIX wieku, obraz przedstawiający Antoniego pojawił się na Bramie Krakowskiej, co podtrzymywało kult. W kolejnych latach obraz był zdejmowany do konserwacji. Miał być ponownie zawieszony w 1939 r., ale przeszkodził wybuch wojny. Obraz pojawił się tuż po wojnie, ale władze komunistyczne nie zgodziły się, by wisiał zbyt długo. Na stałe wrócił dopiero w 1990 r.

• Św. Antoni jest jedynym patronem Lublina?

– Znacznie starszym jest św. Michał Archanioł, który był patronem kościoła parafialnego w Lublinie. Kościół ufundowany przez Leszka Czarnego, który, według dawnej opowieści, został we śnie namówiony przez archanioła, by ruszył w pościg za Jadźwingami najeżdżającymi wówczas Polskę. Tak to opisywał Jan Długosz, a później wielu innych. Wyprawa Leszka Czarnego zakończył się sukcesem, a kościół farny stanowił wotum wdzięczności wobec Michała Archanioła. Wówczas powszechnym zjawiskiem było to, że patron kościoła parafialnego zostawał patronem miasta.

• Za którym patronem by się pan opowiedział?

– Nie widzę powodu, by opowiadać się za jednym. Myślę, że Lublin mógłby mieć dwóch patronów, zarówno św. Antoniego, jak i św. Michała Archanioła.

Rozmawiał Daniel Drob