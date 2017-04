Świąteczne pomaganie. Możesz kupić, możesz podarować

Można już kupić „Chleb Dobroci” i przygotować „Pakę Miłosierdzia”. Caritas Archidiecezji Lubelskiej zachęca do pomagania potrzebującym, do których dzięki darczyńcom trafią paczki żywnościowe.

Od niedzieli w parafiach archidiecezji lubelskiej można kupować symboliczne chlebki oznaczone logo Caritas, które zwykle są wkładane do świątecznego koszyczka z pokarmem do święcenia. Pieniądze uzyskane z sprzedaży chlebków zostaną przeznaczone na pomoc żywnościową podopiecznym Caritas. W ub. roku dzięki ofiarności darczyńców Caritas AL rozprowadził ponad 32 500 chlebków na łączna kwotę ok. 130 000 zł.

Chlebki można kupować nie tylko w parafiach. W okresie Wielkiego Tygodnia (do Wielkiej Soboty) będzie można kupić je również na stoisku przy kościele Ojców Kapucynów w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 42). Chleb można nabyć również w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej, (ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 - wjazd od alei Unii Lubelskiej 15 – Targ pod Zamkiem).

– Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku przygotowaliśmy ponad 32 tysiące chlebków – podaje Mateusz Jocek, rzecznik Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

• To nie jedyna forma pomocy osobom w potrzebie. Caritas prowadzi również akcję charytatywną „Paka Miłosierdzia”, w którą włącza się również Caritas AL. Jej celem jest także zbiórka żywności, tyle, że w dość nietypowy sposób. „Paka Miłosierdzia” to bowiem papierowa torba, którą można odebrać w parafiach i siedzibie Caritas AL. Do torby wkłada się żywność długoterminową – np. mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze, ale też i artykuły chemiczne.

Przygotowaną paczkę przekazuje się z powrotem do parafii. Można ją przynieść również do siedziby Caritas Archidiecezji Lubelskiej. – Najlepiej by było gdyby darczyńcy przynosili te paczki jeszcze przez świętami, tak abyśmy mogli zebraną żywność przekazać potrzebującym – dodaje Jocek.

Jeśli dary zostaną dostarczone już po Wielkanocy zostaną również przekazane potrzebujących.

Więcej informacji o akcji „Paka Miłosierdzia” można dzwoniąc 81 532 95 71.