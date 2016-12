Sylwester w Lublinie. Trwają przygotowania do imprezy na placu Teatralnym

W czwartek rozpoczęło się rozstawianie sceny przed Centrum Spotkania Kultur (na zdjęciu). To tutaj w Sylwestra mieszkańcy Lublina mogą uczestniczyć w widowisku multimedialno-muzyczne opowiadającym o naszym mieście – tym dawnym i tym współczesnym.

To muzyczna podróż od XIII-wiecznych pieśni o legendarnym Lublinie aż do opowieści o dzisiejszych dzielnicach naszego miasta w rytmie hip-hop.



Powitanie Nowego Roku połączone zostanie z inauguracją obchodów 700-lecia lokacji Lublina. – Jeśli chcecie nagrać życzenia dla Jubilata, będziecie mogli zrobić to w specjalnie zaaranżowanej multimedialnej przestrzeni. Najciekawsze filmiki trafią na profil FB Lublin 700 – zachęcają organizatorzy miejskiej zabawy w plenerze.

Na placu Teatralnym nie zabraknie punktów z ciepłymi napojami i przekąskami. Specjalnie dla rodzin z dziećmi przedsmak sylwestrowych fajerwerków już po pierwszym koncercie. Pokaz pirotechniczny odbędzie się ok. godz. 21.

Po zakończeniu sylwestrowej zabawy do domu można będzie dotrzeć nocną komunikacją miejską. Trasy przejazdów autobusów pozostają niezmienione, natomiast zwiększy się ich częstotliwość.

W godzinach 20:30-01:30 zamknięta dla ruchu będzie ul. Grottgera, mogą też wystąpić utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Lipowej, Krakowskiego Przedmieścia i Alei Racławickich. W godz. 8-6 nieczynny będzie też Ogród Saski.

Program lubelskiej Nocy Sylwestrowej

godz. 20.00 – 20.50: Lubelska Federacja Bardów

godz. 21.00 – 21.35: Junior Stress & Sun El Band

godz. 21.45 – 22.25: Klezmafour

godz. 22.35 – 23.10: Chonabibe

godz. 23.20 – 23.55: Back Beat

godz. 00.00 – 00.10: pokaz sztucznych ogni, życzenia noworoczne

godz. 00.15 – 01.00: Lublin Street Band

prowadzenie: Poławiacze Pereł Teatr Improv