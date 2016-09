Szerszy chodnik, ścieżka rowerowa, większy przystanek. Jak się zmieni al. Tysiąclecia po stronie dworca?

Wcześniej Ratusz zapowiadał, że prace na przydworcowej części alei zaczną się na przełomie sierpnia i września. Dlaczego teraz podawany jest termin o miesiąc późniejszy? – Trochę czasu zajęły uzgodnienia projektu, ale już dobiegają końca – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Właśnie w wyniku tych uzgodnień utrzymano założenie, że jeden z trzech pasów ruchu na jezdni, która ma być odnowiona, zostanie przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Zmieniono za to szerokość projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej.

Między rondem przy Zamku a wjazdem na plac manewrowy dworca ścieżka będzie mieć 2 m szerokości. Prowadzona będzie przy jezdni, ale oddzielona od niej trawnikiem. Na tym odcinku zaprojektowano chodnik szeroki na 2,5 m, czyli o pół metra szczuplejszy niż to zapowiadano w wakacje.

Nie zmieniła się decyzja, że wcześniejszy przystanek, ten bliżej ronda, będzie zlikwidowany, a w zamian powiększy się ten bliżej Novej. Zmienia się za to szerokość chodnika biegnącego przy planowanej tu długiej zatoce przystankowej. Choć mowa była o 3 metrach, to metrów tych będzie ostatecznie 5 i nie odbije się to na szerokości ścieżki rowerowej. Cykliści będą mieć do dyspozycji 3 m. – Zdecydowaliśmy się w maksymalnym stopniu wykorzystać teren po stoiskach handlowych – wyjaśnia Kieliszek. Z ulicy zniknęły już niemal wszystkie budki.

To w miejscu straganów prowadzona ma być trasa dla rowerów, która za przejściem obok hali Nova schudnie o metr i przysunie się do jezdni, by rowerzyści i osoby idące na targowisko nie wchodzili sobie w drogę.

To, jak będzie wyglądać przebudowana al. Tysiąclecia już wiadomo.

– Wkrótce dokonamy oficjalnego zgłoszenia prac budowlanych. Realnie oceniając będą mogły się zacząć na przełomie września i października – mówi Kieliszek. Zastrzega też, ze do tego czasu nie zostaną dokończone prace przy chodniku wzdłuż przeciwnej jezdni między wyjazdem z pl. Zamkowego a al. Unii Lubelskiej, na którym to odcinku ma powstać również ścieżka rowerowa. – Prace w tym miejscu będą prowadzone równocześnie z tymi po stronie dworca.

Choć przebudowa przy dworcu zacznie się później, niż zapowiadało miasto, to Ratusz nadal podtrzymuje deklaracje co do terminu zakończenia robót. Został on wyznaczony na ostatni dzień listopada.