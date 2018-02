Szkoła Podstawowa nr 5 szuka nowych uczniów [zdjęcia]

Zgodnie z planami w przyszłym roku szkolnym w „Piątce” powstaną trzy klasy pierwsze. Jedna z nich będzie oddziałem profilowanym z pływaniem. Zajęcia na basenie zajmą cztery godziny tygodniowo.

- Podobne klasy lub grupy chcemy stworzyć także w innych klasach – mówi dyrektor Stanisław Rodak. – W czwartej klasie klasa z profilem pływania będzie miała sześć godzin basenu tygodniowo. W klasie siódmej mistrzostwa sportowego zajęcia z w-f i pływania to w sumie aż 20 godzin tygodniowo.

Basen to tylko część bogatej oferty dla nowych uczniów. Już od czwartej klasy uczniowie mogą znaleźć się w grupie z rozszerzeniem z języka niemieckiego kończącym się uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Językowego lub z rozszerzeniem z języka angielskiego przygotowującym do otrzymania międzynarodowych certyfikatów (to zarówno w klasie czwartej jak i siódmej).

- Dla czwarto- i siódmoklasistów mamy klasę informatyczną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w której także można uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – dodaje Iwona Nazaruk, nauczycielka biologii.

W przyszłym roku w „Piątce” mają szanse powstać dwie klasy czwarte i dwie lub trzy klasy siódme