﻿﻿Szli, szli, szli i wsparli chorych. Zebrano 12 tys. złotych

W tym roku w nocnej drodze krzyżowej uczestniczyło rekordowo dużo osób – bo ok. 2,5 tysiąca.

Była to już trzecia edycja Lubelskiej EDK. Pątnicy pokonywali trasę z Lublina do Wąwolnicy. Do wyboru mieli w sumie trzy trasy liczące ponad 40 km. Była też czwarta, krótsza na wzór EDK – wokół Zalewu Zembrzyckiego.

W miniony piątek, przed wyruszeniem w drogę uczestnicy Lubelskiej EDK modlili się w archikatedrze. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Mieczysław Cisło. Podczas Eucharystii była zbierana taca na pomoc osobom, które żywią się pozajelitowo. W sumie udało się zebrać 12 200 zł.

Z okazji inauguracji Lubelskiej EDK odbyła się też zbiórka złomu srebra i złota w związku z akcją Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Zebrana podczas akcji biżuteria trafia do jubilera. Jest poddawana rafinacji – powstaje granulat, a następnie są odlewane krzyżyki, które są cegiełkami na budowę studni w Czadzie.