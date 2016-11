Szopka bożonarodzeniowa w innym miejscu? Radny PiS apeluje

O to, aby bożonarodzeniowa szopka stanęła w tym roku przed Ratuszem oficjalnie apeluje do prezydenta miejski radny Mieczysław Ryba (PiS).

W tym miejscu szopka stawiana była przed laty, od pewnego czasu montowana jest na Starym Mieście obok bazyliki oo. dominikanów.

Zdaniem radnego drewniana stajenka powinna wrócić na swoje stare miejsce.

– Taka lokalizacja ma swoją tradycję i o wiele lepiej wpisuje się w bieg życia miasta – stwierdza Ryba w oficjalnym piśmie do prezydenta. – Szopka ustawiona w tym miejscu jest bardziej widoczna, więcej przechodniów może uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu. Jest to istotne również dla wielu urzędników pracujących w Ratuszu – twierdzi radny.