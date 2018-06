Szpital w Lublinie otworzył specjalne miejsce dla noworodków i ich rodziców [zdjęcia]

W ubiegłym roku w województwie lubelskim urodziło się 1800 wcześniaków, co stanowi ok. 9 proc. wszystkich noworodków. Życie tych najmniejszych dzieci ratują m.in. lekarze z oddziału Ginekologii i Położnictwa wojewódzkiego szpitala przy al. Kraśnickiej. To właśnie tu powstała strefa w ramach programu „Blisko z Tobą chcę być” firmy Emotopic. Podobne są już w 24 szpitalach w całej Polsce. Firma przekazuje placówkom fotele do kangurowania lub rozkładane łóżka dla rodziców czuwających przy swoich dzieciach.

– Kangurowanie w przypadku nowonarodzonych dzieci jest bardzo ważne – pomaga i wspiera ich prawidłowy rozwój. Oczywiście można kangurować wszędzie, ale wygodny fotel w jaki wyposażona jest nasza EMOstrefa pozwala przytulać dziecko dłużej bo zapewnia komfortową pozycję, w której rodzice czują się dobrze, są spokojni, a to odczuwa również noworodek – prof. Henryk Wiktor, kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa, szpitala przy al. Kraśnickiej.