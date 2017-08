Szukają archiwalnych zdjęć dworca autobusowego w Lublinie

Dworzec autobusowy w Lublinie przy al. Tysiąclecia obchodzi w tym roku 50. urodziny. Właściciel obiektu zaprasza mieszkańców do przesyłania archiwalnych zdjęć jubilata. Zostaną zaprezentowane na jubileuszowej wystawie.

17 grudnia 1967 roku z Dworca Autobusowego w Lublinie odjechał pierwszy autobus. O godzinie 5 ze stanowiska nr 1 pasażerowie udali się przez Zamość do Krasnobrodu. Co chwila z czternastu stanowisk odjeżdżały kolejne autobusy. Tego dnia było ich ponad 400.

By uczcić ten jubileusz, Lubelskie Dworce, obecny właściciel terenu, zwracają się do mieszkańców miasta i regionu o wypożyczenie archiwalnych fotografii z domowych zbiorów przedstawiających budynek dworca i jego okolice. Zostaną one zaprezentowane na jubileuszowej wystawie w hali dworca pod koniec września, a następnie zwrócone właścicielom.

Sam budynek dworca to dzieło architekta Wiesława Żochowskiego i konstruktora Eugeniusza Szurgota. Stanowi przykład architektury modernistycznej lat 60. Zaprojektowano go jako dwukondygnacyjny pawilon na planie litery L. Znajdująca się pośrodku halę przeszklono i przykryto harmonijkowym dachem żelbetowym. Warto też zwrócić uwagę na mozaikę, która znajduje się w hali dworca. Powstała w 1971 roku z barwnego szkła. Prawdopodobnie przedstawia pejzaż z postacią patrzącą przez lunetę.

Osoby, które mają w swoich zbiorach stare fotografie przedstawiające dworzec lub jego najbliższe okolice i zechciałby je udostępnić, proszone są o kontakt pod numerem: 81 710 29 68 lub mailem: rzecznik@lubelskiedworce.pl.