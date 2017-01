Szukajwarchiwach.pl, czyli więcej historii w Internecie

W archiwum znajduje się ok. 13 tys. metrów bieżących akt, gdyby je ułożyć kartka po kartce, to w linii prostej byśmy od Lublina zaszli za Świdnik – opowiada dr Piotr Dymmel, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

• Od kiedy Archiwum Państwowe w Lublinie zajmuje się digitalizacją zbiorów?

– Digitalizacja rozpoczęła się już w 2007 r. Byliśmy jednym z pierwszych archiwów państwowych w Polsce, które zakupiło profesjonalny skaner do digitalizowania książek i materiałów archiwalnych. Robił on kopie jedynie w kolorystyce czarno-białej, ale mimo tego byliśmy zachwyceni, ponieważ po raz pierwszy można było skanować materiały bezinwazyjnie. Wcześniej na użytek bieżący do wykonywania kopii korzystaliśmy z kserokopiarek. Systematyczne skanowanie na szerszą skalę w lubelskim archiwum odbywa się od 2010 r.

• Ile dokumentów z lubelskiego archiwum jest już zeskanowanych?

– Dorobek w zakresie digitalizowania archiwów to kilka milionów skanów, z czego 3,5 mln jest udostępnione na dostępnym dla każdego portalu szukajwarchiwach.pl. Kilka dni temu zamieściliśmy tam ponad 550 tys. skanów. W całym 2016 r. pojawiło się 600 tys. skanów, więc w tym roku będzie ich znacznie więcej. Te liczby stawiają nas w czołówce archiwów państwowych.

• Jaka to część wszystkich zbiorów?

– To zaledwie fragment. W archiwum znajduje się ok. 13 tys. metrów bieżących akt, gdyby je ułożyć kartka po kartce, to w linii prostej byśmy od Lublina zaszli za Świdnik. Zeskanowanych mamy kilkaset metrów bieżących akt.

• Jakie głównie dokumenty są skanowane?

– W dużej mierze są to materiały z ksiąg stanu cywilnego. W wyborze materiału kierowaliśmy się zasadą konieczności, która wynikała z dużego zainteresowania. Akta stanu cywilnego to pierwszorzędne źródło dla badań genealogicznych. Dokumentami takimi jest zainteresowane zarówno środowisko genealogów, jak i zwykli ludzie, którzy chcą poznać swoje związki genealogiczne.