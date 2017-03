Szybsze podróże pociągiem z Warszawy do Lublina coraz bliżej

Prace na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock to część dużej inwestycji kolejowej, w wyniku której zmodernizowane zostaną tory na linii Warszawa – Lublin. PKP PLK zmodernizuje i przebuduje 24 km linii kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów, przepustów i tuneli drogowych. W ramach przebudowy powstanie również trzeci tor oraz kilkanaście podziemnych przejść dla pieszych. Po przeprowadzonych pracach na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Otwock pociągi osobowe na odcinku Warszawa Wawer – Otwock pojadą z prędkością 160 km/h. Całkowity koszt inwestycji to 694 mln zł. Dofinansowanie UE wyniesie blisko 400 mln zł.

W lutym Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie odcinka Otwock – Lublin. To największa inwestycja w Programie Infrastruktura i Środowisko. Jej koszt to niemal 4,7 mld zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 3,2 mld zł.

Komisja Europejska wydała już 38 decyzji dotyczących dużych inwestycji z Polski. Obowiązkową ocenę dużych inwestycji, które otrzymują dofinansowanie z UE, przewiduje prawo unijne.

– W tym obszarze jesteśmy liderem. Poza Polską, w ubiegłym roku żaden kraj członkowski nie wykonał swoich planów. My zrobiliśmy to z nadwyżką. Do końca 2016 r. do oceny Komisji przesłaliśmy 42 duże inwestycje – poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W marcu Komisja Europejska zgodziła się również na finansowanie dwóch innych dużych inwestycji transportowych – budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinki węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe, a także zakupu przez Kraków niskopodłogowych tramwajów.