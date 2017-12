Szykują się duże zmiany w przepisach. Będzie trudniej stracić prawo jazdy

4 czerwca wejdą w życie zmiany dotyczące praw jazdy. – Największe dotyczą młodych kierowców i osób łamiących przepisy ruchu drogowego – mówi Artur Banaszakiewicz, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

Młodzi kierowcy, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 roku, będą objęci dwuletnim okresem próbnym. W pierwszych 8 miesiącach okresu próbnego będą ich obowiązywać inne niż wszystkich ograniczenia prędkości. W terenie zabudowanym, mimo znaków podwyższających prędkość, nie będą mogli przekraczać prędkości 50 km/h, poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej – 100 km/h.

Ale to nie koniec. Jeżeli w ciągu dwóch lat okresu próbnego młody kierowca popełni dwa wykroczenia drogowe, to starosta będzie mógł wydać decyzję o wydłużeniu okresu próbnego o kolejne dwa lata. Jeżeli w tym okresie popełni trzy wykroczenia drogowe lub przestępstwo drogowe, wtedy starosta cofnie mu uprawnienia do kierowania pojazdem.

Przez te dwa lata młody kierowca będzie także „stygmatyzowany” obowiązkowym zielonym listkiem.

Młodych kierowców czeka jeszcze jeden obowiązek. Między 4 a 8 miesiącem okresu próbnego będą musieli zapisać się na 3-godzinne szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

– Szkolenie będzie obejmować dwie godziny teorii oraz godzinę zajęć praktycznych na naszym torze – mówi Artur Banaszkiewicz. Koszt takiego szkolenia wyniesie prawdopodobnie 300 zł.

– Podoba mi się pomysł okresu próbnego oraz ograniczenia prędkości dla młodych kierowców– mówi Marek Osior, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Osior”. – Dobry jest także pomysł z kursem szkoleniowym. Oczywiście młodzi kierowcy nie nauczą się wyprowadzać auta z poślizgu, ale zobaczą, czym grozi ryzykowna jazda po śliskiej nawierzchni. Nie wiem tylko, czy ODTJ będą w stanie obsłużyć wszystkich młodych kierowców w ustawowym terminie między 4 a 8 miesiącem okresu próbnego – dodaje Osior.

Po 4 czerwca ciężkie życie czeka także piratów drogowych. Znikną bowiem kursy redukujące 6 punktów karnych, a w ich miejsce pojawią się kursy reedukacyjne, na które będą kierowani kierowcy po przekroczeniu 24 punktów karnych. Dobra wiadomość jest taka, że owe 24 punkty nie będą automatycznie wiązać się z utratą prawa jazdy. Zła – kierowca po ukończeniu kursu reedukacyjnego przez pięć lat nie będzie mógł zebrać kolejnych 24 punktów. Przekroczenie tej granicy będzie równoznaczne z odebraniem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Koszt dwu- lub 4-dniowgo kursu (tego jeszcze nie określono) reedukacyjnego wyniesie prawdopodobnie 500 zł.