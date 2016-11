Szykują zmiany w sieci szkół w Lublinie. Co stanie się z gimnazjami?

Zmiany w edukacji mają rozpocząć się już we wrześniu. Wtedy uczniowie szóstych klas szkół podstawowych nie przejdą do gimnazjów, lecz będą kontynuować naukę w klasie VII. Wstrzymanie napływu nowych roczników sprawi, że do 31 sierpnia 2019 r. gimnazja zostaną wygaszone.

– Wciąż mamy nadzieję, że reforma nie wejdzie w życie. Liczymy na to, że prezydent ją zawetuje, bo wbrew temu, co mówi minister edukacji, gimnazja mają ogromny dorobek i osiągnięcia – podkreśla Robert Sędzielski, dyrektor Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie.

Dyrektor dodaje jednocześnie, że trwają już rozmowy o kształcie szkoły, gdyby nadzieje te okazały się płonne. – Pracujemy więc nad planem rezerwowym. Być może dotyczyć będzie on przekształcenia gimnazjum w szkołę branżową, która kształciłaby w zakresie ginących zawodów, takich jak kowal czy szewc.

Do zmian przygotowuje się też lubelski wydział oświaty i wychowania, który będzie miał czas na przekształcenia do 31 marca przyszłego roku.

– W tej chwili pewne jest to, że wszystkie budynki obecnych gimnazjów będą wykorzystywane po reformie do celów oświatowych – podkreśla Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor wydziału. – Wszystkie z nich mają znakomitą infrastrukturę, a wiele także świetną bazę sportową. Nie można tego zmarnować.

W Lublinie istnieją 23 gimnazja prowadzone przez samorząd. Stosunkowo prosty wydaje się los 11 z nich – tych, które działają np. w ramach zespołów szkół. Zostaną one przekształcone lub włączone w szkoły podstawowe lub licea z oddziałami gimnazjalnymi. Taki los może spotkać m.in. szkoły przy ul. Biedronki i Radości. Inaczej sprawa wygląda w przypadku 12 lubelskich samodzielnych gimnazjów (Gimnazjum nr 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Zgodnie z projektem ustawy mogą one zostać przekształcone w szkołę podstawową, liceum, technikum, branżową szkołę lub mogą zostać włączone do któregoś z nowych typów szkół.

– To właśnie na losie tych placówek skoncentrować chcemy szeroko zakrojone konsultacje społeczne – podkreśla Dumkiewicz-Sprawka. – Odbędą się one we wszystkich dzielnicach Lublina, w których znajdują się takie gimnazja. Do konsultacji chcemy zaprosić dyrektorów szkół działających w tych dzielnicach, przedstawicieli związków zawodowych, radnych Rady Miasta z poszczególnych dzielnic i przedstawicieli rodziców poszczególnych szkół. Mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się spojrzeć na temat nie tylko z punktu widzenia poszczególnych placówek, ale i szerzej: uwzględniając demografię i uwarunkowania występujące w poszczególnych regionach miasta.

Konsultacje rozpoczną się już 18 listopada. Wcześniej, bo już 14 listopada pracownicy wydziału oświaty porozmawiają o zmianach w polskiej oświacie z dyrektorami gimnazjów i szkół podstawowych.

– Dzięki takiemu właśnie harmonogramowi uda nam się zapoznać mieszkańców poszczególnych dzielnic i nauczycieli z gotowymi projektami przekształceń, które powstaną po konsultacjach. Zmian będzie wiele, bo zakładając przekształcenia części gimnazjów w szkoły podstawowe, zmienią się też obwody tych typów szkół – dodaje Ewa Dumkiewicz-Sprawka.