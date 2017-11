Ta szkoła jest potrzebna "na wczoraj". Przetarg ogłoszony, ale budowa może potrwać

Kompleks przy Berylowej pomieści podstawówkę dla 600 uczniów, przedszkole dla 150 dzieci oraz salę gimnastyczną z widownią dla 337 osób. Będzie też kuchnia zdolna wydać 900 obiadów dziennie i sala widowiskowa dla 310 osób, która posłuży nie tylko szkole, ale pozwoli prowadzić coś w rodzaju domu kultury.

Nowa podstawówka jest bardzo pilnie potrzebna blokowiskom rosnącym wzdłuż ul. Jana Pawła II w rejonie Kryształowej czy Gęsiej. W tej części Lublina zameldowanych jest już ponad 5 tys. osób i stale przybywa kolejnych, głównie rodzin z dziećmi, tymczasem w okolicy nie ma publicznej szkoły. Najbliższe są dopiero przy Roztoczu, Biedronki oraz Bursztynowej, ale są już przepełnione. Ta przy Bursztynowej jest wręcz najludniejszą szkołą w mieście. W efekcie dzieci późno kończą lekcje i mają daleko do domu.

Nieprędko się to zmieni, bo sama budowa może trwać dość długo. – Termin zakończenia prac to 30 czerwca 2020 roku – mówi Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. Taki termin narzucony będzie firmie, która wygra przetarg na budowę szkoły. Przetarg został ogłoszony w piątek.

Na oferty od wykonawców miasto będzie czekać do 6 grudnia, chociaż niemal pewne jest, że termin będzie przesunięty, bo przy tak dużych zleceniach pojawia się zwykle wiele pytań od firm budowlanych. – Sądzę, że rozstrzygnięcie może nastąpić w maju lub czerwcu przyszłego roku – szacuje ostrożnie Dziuba.

Do niedawna Ratusz zapewniał, że wciąż możliwe jest otwarcie szkoły we wrześniu 2019 r. Teraz wiadomo już, że trzeba będzie czekać o rok dłużej. Skąd ta zwłoka? Urząd tłumaczy, że nie mógł ogłosić przetargu, dopóki nie zdobył opinii prawnych potwierdzających, że może skorzystać ze specyficznego sposobu finansowania tej inwestycji. Chodzi o tzw. faktoring samorządowy. Polega na tym, że wykonawca nie zgłasza się po pieniądze do miasta, ale do banku, któremu sprzedaje faktury wystawione miastu za prace budowlane. Potem Ratusz zapłaci bankowi. – Będziemy to spłacać w 2021 roku – zapowiada Irena Szumlak, skarbnik miasta.