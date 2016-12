Tak podzieliliśmy 15 mln zł - wyniki głosowania. Co zmienić w budżecie obywatelskim?

Na projekty budżetu obywatelskiego głosowało ponad 73 tys. mieszkańców, z czego trzy czwarte na papierowych kartach. I właśnie dużą liczbą kart miasto tłumaczy fakt, że wyniki głosowania poznajemy miesiąc później niż zwykle.

Do podziału było 15 mln zł, z czego większość (8 mln) na projekty małe, czyli takie, których wartość nie przekraczała 500 tys. złotych.

Wśród małych projektów najpopularniejszy okazał się ten zatytułowany „Aktywny Lublin”. – Zakłada bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Lublina – wyjaśnia Elżbieta Deleżuch, jedna z autorek. Wymienia m.in. zajęcia dla przedszkolaków, uczniów, czy specjalne zajęcia dla panów połączone z ćwiczeniami cross fit.

Na projekt ten oddano 6232 głosy. Jak zdobywa się taki wynik? – Mieliśmy ułatwione zadanie, bo mieliśmy zadowolonych uczestników projektów, które realizowaliśmy już w tym roku. Na zajęcia mieliśmy zapisanych 25 tys. osób – mówi Deleżuch.

Wyjaśnijmy, zajęcia prowadził Akademicki Związek Sportowy, który najpierw zgłosił projekty, potem zachęcał do ich poparcia, a gdy zajęcia były już wpisane do budżetu, wygrał konkurs na ich prowadzenie, ogłoszony przez Urząd Miasta. W tej edycji budżetu obywatelskiego AZS z powodzeniem przeforsował jeszcze kilka podobnych pomysłów.

– Dużo osób głosowało na projekty związane z aktywnością fizyczną – przyznaje Piotr Choroś z Urzędu Miasta. Deklaruje, że wkrótce ogłoszone zostaną konkursy mające wyłonić podmioty, którym miasto powierzy prowadzenie zajęć sportowych, ale nie tylko.

Dotyczy to również pokazów naukowych dostępnych w internecie w ramach tzw. wirtualnego uniwersytetu, który jest jednym ze zwycięskich pomysłów w kategorii projektów dużych. Zakłada on uruchomienie specjalnej strony internetowej, na którą w ciągu roku trafić ma co najmniej 300 materiałów (od wykładów przez pokazy po eksperymenty). Autorami mają być naukowcy zapraszani także spoza Lublina, w tym minimum 10 z zagranicy. Do obsługi zatrudniony miałby być sztab ludzi, w tym np. kamerzyści, scenarzyści, montażyści, czy tłumacze.

Spośród projektów dużych najwięcej głosów zdobyła odnowa ul. Różanej, na której ma być nowy asfalt, a przy okazji ma powstać 10 nowych miejsc parkingowych. To jeden z drugiej grupy „zauważalnie zwycięskich” projektów, które wspierała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”. Dzięki jej zabiegom do realizacji trafi remont Tatarakowej i Tymiankowej, chodników w os. Błonie i nowe miejsca parkingowe przy Szmaragdowej i Bursztynowej.

Wszystkie te projekty były zaznaczone na kartach, które spółdzielnia rozdała mieszkańcom, by wpisali tylko swoje dane osobowe. Wypełnione karty zbierali pracownicy osiedlowych administracji. Budziło to kontrowersje, ale było zgodne z zasadami.

Czy zasady należy w jakimś względzie zmienić? – Rozpoczynamy dyskusję – mówi Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina. Urząd Miasta czeka teraz na uwagi mieszkańców, później ustalić ma reguły na następną edycję budżetu obywatelskiego.

Do tegorocznych reguł, a konkretnie do samego głosowania, zastrzeżenia formułuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO). Chodzi o wprowadzony w tym roku wymóg podawania przez osoby głosujące swojego numeru telefonu lub adresu e-mail. Zdaniem BRPO nie było to konieczne do ustalenia tożsamości głosujących i mogło skutkować rezygnacją z głosowania przez osoby, które nie chciały podać swoich danych.

Bez takich danych głos był traktowany jako nieważny, ale jak twierdzi Urząd Miasta, nie miało to wpływu na ostateczną listę zwycięskich projektów. – Zrobiliśmy symulację, to nie wpływa na wyniki – twierdzi Choroś. Podkreśla, że danych kontaktowych wymagały także inne miasta.