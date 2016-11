Znamy już nowy rozkład ważny od 11 grudnia. Najciekawsze jest to, co stanie się po zamknięciu torów do Warszawy. A prawdziwą zagadką są połączenia do Krakowa i na Śląsk

Na trasie z Lublina do Warszawy pociągów na razie nie ubędzie, ma być dziesięć dziennie do stolicy i tyleż powrotnych.

– Składy w stronę stolicy będą wyruszać o godz. 5.00, 5.58, 6.57, 7.55, 9.50, 11.58, 13.50, 15.40, 17.50 i 19.50 – informuje nas Cezary Nowak, rzecznik spółki PKP Intercity, obsługującej połączenia dalekobieżne. Uwaga, pociąg z godz. 13.50 dojedzie tylko do Warszawy Wschodniej. Kursy powrotne z Centralnej do Lublina zaplanowano na godz. 5.50, 7.50, 9.50, 11.50, 13.55, 15.50, 16.50, 17.50, 19.50 i 20.50.

Taki rozkład obowiązywać ma do 10 czerwca. Następnego dnia zamknięte na czas przebudowy zostaną tory do stolicy, a pociągi do Warszawy pojadą przez Lublin Północny, Lubartów, Parczew, Łuków i Siedlce.

Z nowego rozkładu wynika, że od 11 czerwca pociągi do Warszawy będą odjeżdżać z Lublina o godz. 5.11, 7.15 (do Gdyni), 9.08, 11.13 (do Poznania), 13.37 (do Bydgoszczy), 15.11 (do Bydgoszczy), 17.10 i 19.07. To ostatnie połączenie w wakacje zmieni się w sezonowy pociąg do Helu.

Od 11 czerwca nie dość, że ubędzie pociągów do stolicy, to podróż będzie trwać dłużej, około trzy godziny. Czasem mniej, czasem więcej. Pociągi z Lublina dotrą na Centralny na godz. 8.15, 10.15, 12.00, 14.10, 16.26, 18.10, 20.00 i 21.53.

Jak zamknięcie torów wpłynie na kursy do Krakowa i na Śląsk? Jeszcze kilkanaście dni temu przewoźnik odpowiadał nam, że „jeśli chodzi o połączenia z kierunku Krakowa, Wrocławia i Katowic PKP Intercity ma zamiar zachować tę samą liczbę pociągów, czyli 5 par”. Ale w ogłoszonym w weekend rozkładzie pociągi z Lublina do tych miast pociągi „znikają” z dniem 11 czerwca. Być może jeszcze zostaną dopisane do rozkładu.

Pewny jest za to rozkład na tych trasach od 11 grudnia: do Krakowa wyjedziemy o godz. 6.43 (bez niedziel) i 18.46, zaś do Katowic o 5.48 (dalej do Bielska-Białej), 8.20 (dalej do Wrocławia), 12.23 (dalej do Wrocławia) i 16.25 (bez sobót, dalej do Gliwic).