Tak wyglądał Lublin w trakcie II wojny światowej. Niezwykłe zdjęcia miasta z prywatnej kolekcji

Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy.

Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Na zdjęciach wykonanych przez żołnierzy niemieckich zostały m. in. udokumentowane zniszczenia wojenne po bombardowaniu Lublina we wrześniu 1939 roku, a także ruiny Podzamcza. Niektóre zdjęcia posiadają na rewersach informacje; niektóre są datowane. Brakuje jedynie informacji o autorach zdjęć. Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy.

Na zdjęciach widzimy różne fragmenty Lublina. Pojawiają się ulice Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Wieniawa. Jednak większość fotografii przedstawia nieistniejącą już obecnie dzielnicę żydowską na Podzamczu. Rozpoznajemy ulicę Szeroką, najważniejszą ulicę miasta żydowskiego, ulicę Krawiecką, najbiedniejszą w tej dzielnicy, czy ulicę Jateczną, słynną z powodu położonej przy niej Wielkiej Synagogi. Paradoksem jest, że są to często jedyne widoki tych ulic i obiektów, ponieważ przed wojną fotografowie rzadko zapuszczali się w te rejony miasta.

Zdjęcia trafiły do Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dzięki kolekcjonerowi starej fotografii, który postanowił podzielić się swoimi zbiorami i udostępnić je szerokiej publiczności. Należy zaznaczyć, że właściciel kolekcji postanowił pozostać anonimowy. Tym bardziej należy docenić Jego gest, uczyniony nie dla poklasku, a dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców Lublina na 700-lecie miasta.

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.