Taki ma być nowy dworzec autobusowy w Lublinie. Rewolucja komunikacyjna koło PKP

Przy ul. Dworcowej miasto chce zbudować nawet 54 stanowiska odjazdowe dla komunikacji zamiejskiej, obok powstać ma pętla komunikacji miejskiej, budynek dworca z kasami biletowymi, poczekalnią i gastronomią. Pod nim, jak też pod częścią stanowisk powstałby podziemny parking.

Pierwsze wizualizacje mamy zobaczyć w pięć miesięcy od podpisania przez Ratusz umowy z projektantem wybranym w przetargu, który ogłosił wczoraj Urząd Miasta.

Budowa w 2019 r.

Na oferty do chętnych firm miasto ma czekać do połowy marca, a wybierając zwycięzcę będzie patrzeć nie tylko na cenę (choć głównie na nią), ale też na zadeklarowane przez projektanta tempo prac.

– Chcielibyśmy mieć w 2018 r. gotową dokumentację ze wszystkimi pozwoleniami. Zakładam, że możliwe będzie wejście w fazę budowy w roku 2019 – stwierdza Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Podkreśla, że unijne dofinansowanie do tejże inwestycji jest zagwarantowane, ale budowę zacznie dopiero wtedy, gdy będzie mieć w ręce umowę o dotacji.

Sama budowa trochę potrwa. – Na realizację robót potrzeba będzie około 30 miesięcy – szacuje Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta.

Budynek dworca

Będzie jednopiętrowy, a dłuższym bokiem ma stać równolegle do ul. Dworcowej. Jego całkowita powierzchnia określona jest wstępnie na 2 tys. mkw. Ma być budynkiem energooszczędnym, między innymi dzięki zastosowaniu paneli słonecznych.

Hol z ławkami przewidziano dla 250 do 300 podróżnych czekających na autobus. W holu i poczekalni wisieć mają tablice LED wyświetlające listę najbliższych odjazdów. Dla pasażerów dostępny ma być bezprzewodowy internet.

Miasto wymaga wyznaczenia czterech pomieszczeń przeznaczonych do obsługi pasażerów. Chodzi o kasy biletowe czy też punkt informacyjny. Wydzielone ma być specjalne pomieszczenie dla matek i punkty usługowe, przechowalnia bagażu i toalety.

Dla kierowców przewidziano pomieszczenie socjalne (około 15 mkw.) i odrębne sanitariaty. Powstać ma też część dla administracji dworca, w tym m.in. dyspozytornia i magazyny.

Płyta i perony

Dworcowa płyta pomieścić ma od 50 do 54 „zamiejskich” stanowisk do odjazdu, dostosowanych do autobusów o długości 15 m. Będą z nich korzystać także busy. Przy każdym stanowisku znaleźć ma się dwuwierszowy wyświetlacz LED, miejsce na papierowy rozkład jazdy i ławki dla pasażerów.

Do zadaszonych peronów prowadzić ma zadaszone dojście, by podróżni nie mieli okazji zmoknąć na deszczu. Posadzka ma być wyposażona w linie naprowadzające dla osób niewidomych.

Na płycie zaprojektowane mają być miejsca dla autobusów czekających na odjazd nie dłużej niż 15 minut. Pozostałe mają oczekiwać przy Krochmalnej, gdzie będzie dla nich 150 miejsc (z czego połowa dla busów).

Projekt przewidywać ma też jeden, wspólny peron przyjazdowy dla pojazdów komunikacji pozamiejskiej, wyposażony w automat do sprzedaży biletów i położony jak najbliżej pętli komunikacji miejskiej.

Pętla miejska

Położona ma być między płytą dworca a ul. Gazową i wyposażona w trakcję trolejbusową. Mowa jest o dwóch zadaszonych stanowiskach do wsiadania i wysiadania, wyposażonych w automaty do sprzedaży biletów.

Obok powstać ma 15 stanowisk postojowych dla pojazdów kończących tu trasę, w tym dwa z ładowarkami dla autobusów elektrycznych.

Parkingi

Ogólnodostępny, podziemny parking w systemie P+R (parkuj i jedź) powstać ma pod budynkiem dworca i częścią głównej płyty. Wymagania miasta nie są tu zbyt doprecyzowane. W opisie zamówienia czytamy o „ok. 100-200 miejsc postojowych o powierzchni całkowitej ok. 3 000 – 6 000 mkw.”.

Przed dworcem powstać ma też parking dla samochodów osobowych przywożących kogoś na dworzec lub kogoś stąd odbierających. Można by się tu zatrzymać tylko na chwilę. Takich miejsc byłoby dziesięć.

Drogi po nowemu

Znacząco zmienić ma się układ dróg w rejonie nowego dworca. Nowa jezdnia ułatwić ma wyjazd od dworca kolejowego do al. Piłsudskiego. Dojazd nieco się „pogmatwał” odkąd odcięto ul. Młyńską od pl. Bychawskiego. W zamian jechalibyśmy Dworcową pod wiaduktem na wprost i skręcali przed targami w prawo, w nową drogę prowadzącą do al. Piłsudskiego. – To będzie droga dostępna dla wszystkich – zapowiada Żuk. Przed targami można by też skręcić w lewo, w nową drogę biegnącą przez park Ludowy w stronę Stadionowej.

Projekt uwzględniać ma przebudowę ul. Pocztowej, czy też odcinka ul. 1 Maja. Gazowa byłaby przesunięta bliżej torów, bo w miejscu, gdzie biegnie dzisiaj, ma się znaleźć wspomniana pętla komunikacji miejskiej.

Przebudowa czekać ma też odcinek Krochmalnej między Cukrowniczą a rondem Sportowców, bo przy niej powstać ma opisywany powyżej plac postojowy dla 150 pojazdów dalekobieżnych.

Zaskoczeniem może być to, że docelowo zniknąć ma część ul. Młyńskiej między rondem Sportowców a skrzyżowaniem z Dworcową. W tym miejscu powstać mógłby duży obiekt komercyjny, ale to już inna bajka, bo nie miasto będzie go stawiać i nie miasto go zaprojektuje. Na jego budowę pozwalać miałby opracowywany w Ratuszu plan zagospodarowania terenu.