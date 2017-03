Taksówką na Stare Miasto? Od soboty zmieniają się zasady

Tylko od wieczora do wczesnego przedpołudnia będzie można wjechać na Stare Miasto taksówką, albo ją tu wezwać.

W sobotę, 1 kwietnia, zmienią się wyjątki od zakazu wjazdu na Stare Miasto. Taksówki będą mogły się tutaj poruszać tylko od godz. 20 do 10 rano, a zasady te mają obowiązywać aż do końca października. Później będzie tak, jak teraz: taksówkarzom będzie wolno wjeżdżać przez Noworybną przez całą dobę. Również do jesieni na większą swobodę poruszania się będą musieli poczekać kierowcy dostarczający towar na Stare Miasto.

Teraz zaopatrzenie może się odbywać między godz. 6 a 10, od listopada dostawcom będzie wolno wjeżdżać do południa.