Taniec brzucha w Domu Kultury LSM. Tancerki z Ukrainy, Rosji i Polski

VI Mistrzostwa Europy Wschodniej w Tańcu Orientalnym zamieniły dom kultury w pałac z bajki. Już przy wejściu, gdzie wisiały duże lustra, stały tancerki poprawiając makijaż i kontrolując czy wyszywane cekinami i sztucznymi kamieniami stroje dobrze eksponują plecy, biusty i brzuchy. Jak wyliczali organizatorzy widzowie zobaczyli na scenie ponad pół setki wykonawców. Najpierw gdy walczyli o wyróżnienia i medale w czasie mistrzostw, a później podczas gali.

Złoty medal w kategorii Bollywood bardzo pasował kolorystycznie do złotożółtego kostiumu Weroniki Kusak. Weronika studiuje w Krakowie na trzecim roku finanse i rachunkowość. – Taniec to moja pasja ale studia wybrałam takie, żeby móc zarobić na realizowanie tej pasji. Na przykład ta spódnica jest z Indii, mam indyjską biżuterię. Górę kostiumu szyła mi ciocia – opowiada tancerka, która trafiła na zajęcia tańca orientalnego, bo szukała jakiejś indywidualnej formy ruchu.

– Przyjechałam na studia do Krakowa i zaczęła szukać gdzie mogę uczyć się tańczyć. Wcześniej wiele lat tańczyłam w zespole tańca ludowego, więc nie byłam taka zupełnie zielona. Ale okazało się, że belly dance wymaga rozluźnienia, miękkości ruchów. W ogóle moje ciało sobie z tym nie radziło. Byłam wyprostowana, usztywniona. Z czasem to się zmieniło. No i jestem bardzo szczupła, drobna a jak oglądałam na filmach w Internecie tancerki miały zupełnie inne figury. To też nie przeszkadza. Zwłaszcza, że od kiedy tańczę to przytyłam – śmieje się Weronika, której belly dance przestał wystarczać i zaczęła w swoich choreografiach stosować elementy Bollywood.

Tancerka pytana jak laik ma rozróżnić belly dance od Bollywood tłumaczy, że to proste. Belly dance wywodzi się z kultury krajów arabskich, nazywany jest tańcem brzucha. Bollywood ma filmowe korzenie w kinematografii indyjskiej i jest raczej rozrywkową, bardzo efektowna formą tańca. – Kilka lat już tańczę a tyle przede mną do poznania szkół i rodzajów tańca orientalnego, to bardzo pasjonujące. Na przykład klasyczny indyjski taniec, gdzie każdy układ dłoni, placów ma swoje znaczenie – dodaje tancerka.

Pytana komu by poleciała taką formę ruchu bez wahania odpowiada, że wszystkim, bo osoby w każdym wieku i z każdym typem figury znajdą nurt i odmianę dobrą dla siebie.

Przykładem, że taniec orientalny może być dla wszystkich jest kolejny laureat, Daniel Okrasa z Lublina. – Trafiłem na Orient dzięki fascynacji starożytnym Egiptem. Później przyszło zainteresowanie tańcem orientalnym. Nie byłem zupełnie zielony, bo kilka lat tańczyłem w Zespole Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej. Teraz sam jestem instruktorem w szkole „Bajsan”i z tego żyję. To duża odpowiedzialność, bo trzeba poznać podstawy anatomii, dobrze przekazywać wiedzę. Wiele osób, które przychodzą na zajęcia z tańca traktują je jak formę aktywności fizycznej. Bez wnikania w kulturę, sytuację polityczną, religię – opowiada Daniel, na kilka minut przed wejściem na scenę. Prywatnie orientalny tancerz jest absolwentem historii sztuki, którą jak mówi studiował i skończył dla przyjemności. Interesuje się też krawiectwem.

Sobotnie spotkanie było szóstą edycją Eastern European Oriental Championship. Jak informuje organizatorka Iwona Torbicka konkurs był przeprowadzony według Zasad Ligi Profesjonalistów Tańca Orientalnego. Uczestnicy startowali w kilku kategoriach wiekowych, prezentowali taniec orientalny, bollywood, cygański, tribali czy tańce narodów świata. Byli soliści, duety, zespoły. Uczestnicy mogli także brać udział w warsztatach.