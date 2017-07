Teatr Andersena: Wiadomo kto wygrał konkurs na dyrektora

Krzysztof Rzączyński wygrał miejski konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Ch. Andersena. To lubelski reżyser i scenarzysta. Komisja konkursowa wybrała go spośród siedmiu osób, które przeszły do drugiego etapu. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Lublina, bo to on zatwierdza werdykt komisji. Nowy dyrektor ma rozpocząć pracę od września.