Teraz nowa trybuna, potem przebudowa boiska. Rewolucja na stadionie Lublinianki

Do końca marca gotowa ma być nowa trybuna stadionu Lublinianki. Taki termin wyznaczył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który poszukuje już wykonawcy prac. W lipcu ma się natomiast rozpocząć przebudowa głównego boiska i budowa nowego, zadaszonego.

Nowa trybuna pomieści 500 kibiców. – Będzie się składała z 3 sektorów, w każdym po 12 rzędów krzesełek – zapowiada Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej stadionem na Wieniawie. – Trybuna powstanie po stronie budynku klubowego, przed nasypem, na którym była trybuna betonowa, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Teren wokół zostanie uporządkowany, powstaną tam nowe schody i chodniki, całość będzie ogrodzona.

To kolejny etap prac wywalczonych przez sympatyków Lublinianki w głosowaniu nad podziałem budżetu obywatelskiego. Do tej pory udało się odnowić boiska treningowe, kupić sprzęt do ich konserwacji i wyburzyć betonowe trybuny. Wiosną ma być gotowy system nawadniania boiska, a przetarg na jego instalację został już rozstrzygnięty.

Do wykonania pozostanie jeszcze jeden z zeszłorocznych projektów, czyli wielofunkcyjne boisko ze sztuczną murawą pod zadaszeniem w formie namiotu. Ta inwestycja została przełożona na rok 2018 i powinna być wykonana wspólnie z kolejnymi pracami wywalczonymi w głosowaniu. MOSiR zapowiada, że weźmie się za to, gdy tylko gotowy będzie system nawadniający główne boisko, które będzie można wówczas przesunąć nieco bliżej ul. Leszczyńskiego.

– Prace związane z przesunięciem i renowacją płyty głównej, budową boiska ze sztuczną nawierzchnią pod namiotem i innymi elementami wybranymi do realizacji na 2018 r. zaczną się w maju i potrwają do połowy sierpnia – informuje rzecznik MOSiR. – Taki terminarz został uzgodniony wspólnie z Lublinianką tak, by na czas prowadzenia prac klub mógł odpowiednio zorganizować swoje treningi i mecze. Klub tak zmodyfikował harmonogram, żeby pod koniec rundy wiosennej więcej meczów rozegrać na wyjeździe.

Tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego dotyczące stadionu na Wieniawie obejmują również wykonanie bieżni wokół odnowionego, przesuniętego boiska głównego, trybunę dla gości na około 150 miejsc, a także budynek magazynowy dla boiska z syntetyczną nawierzchnią oraz nowe przyłącza gazowe i energetyczne.