Tłumaczyły, że chcą zostawić wiadomość dla sąsiada. Okradły kobietę

Do tego oszustwa doszło w piątek w południe. Do jednego z mieszkań na ul. Piastowskiej zapukały dwie kobiety. Właścicielce powiedziały, że chciałyby wejść do środka żeby zostawić wiadomość dla nieobecnego w tej chwili sąsiada. Po wpuszczeniu do środka zagadały gospodynię i ją okradły.

Właścicielka zorientowała się dopiero po ich wyjściu. Łupem oszustek padła nie tylko gotówka, ale także biżuteria. Kobieta wyceniła straty na około 6 tys. zł.

Z relacji pokrzywdzonej wynika, że jedna z oszustek to kobieta w wieku około 30 lat, niskiego wzrostu i krępej budowy ciała. Miała ciemne, krótkie włosy i była ubrana w jasnobrązowy płaszcz. Druga z kobiet była w wieku 30-35 lat, miała około 155 cm wzrostu, jasne włosy i była ubrana w jasna kurtkę.