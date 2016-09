W czwartek 20 stopni w Lublinie. W weekend cieplej

W czwartek w dzień początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże. Przed południem na krańcach północnych oraz na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. Wiatr umiarkowany, a na wybrzeżu wzmagający się do silnego - w porywach do 60 km/h.