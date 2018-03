To będzie pierwsza niedziela bez handlu. Czeka nas zakupowy chaos

W najbliższą niedzielę zdecydowana większość sklepów przywita roztargnionych klientów zamkniętymi drzwiami. Otwarte będą mogły być tylko te placówki, za ladami których stanie ich właściciel. Na duże zakupy nie mamy jednak co liczyć

Przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele przewidują, że od marca do końca roku sklepy będą otwarte tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, że w dwie najbliższe niedzielę zakupów nie zrobimy. W kwietniu, z uwagi na Wielkanoc, handel będzie możliwy tylko w ostatni weekend miesiąca. Bez ograniczeń otwarte za to będą mogły być sklepy, w których sprzedaje właściciel.

– Zamieszanie jest duże. Klienci ciągle pytają, czy w niedzielę będzie można u nas zrobić zakupy – przyznaje Saule Massalimova, właścicielka „Market Zana 64”. – Zdecydowałam, że stanę za ladą. Dotychczas robiłam to tylko w święta, a teraz czekają mnie dodatkowo niedziele. Ale nie narzekam. W te dni mamy wielu klientów. To dobry dzień na handel. Odpocząć będę mogła kiedy indziej.

Massalimowa ma nadzieję, że zakaz otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych przełoży się na wzrost dochodów małych sklepikarzy. – Wszyscy właściciele narzekają, że teraz bardzo trudno im związać koniec z końcem, bo klientów zabierają nam hipermarkety. Mamy nadzieję, że dzięki zakazowi handlu w niedzielę będzie można więcej zarobić – przyznaje.

Do zakazu szykują się też duże sieci handlowe. – Klienci wiedzą już, że w niedzielę zakupów u nas nie zrobią, ale ciągle pytają o wydłużenie godzin pracy w piątki i soboty – przyznaje ekspedientka Aldika na Czechowie.

– W te dni będziemy pracować do godz. 23. Ludzie z dłuższych zakupów się cieszą, ale wśród załogi nastroje są złe. Nikogo nie obchodzi, w jaki sposób i o której dotrzemy do domu. Zamiast niedzielnego odpoczynku z rodziną, będę odsypiała pracę. Zarobki też będą teraz niższe przez niedzielny zakaz pracy.

Żeby uniknąć zamieszania, niektóre sieci handlowe, takie jak np. Biedronka, informują swoich klientów sms-ami o tym, że ich sklepy będą w niedzielę zamknięte. Inne, takie jak np. Lidl, reklamują się, zapraszając na dłuższe sobotnie zakupy – wszystkie sklepy tej niemieckiej sieci będą czynne w piątki i soboty do godz. 22.00.