To jedna z fajniejszych filmowych reklam Lublina. Nakręcił ją student UMCS z... Japonii

Pobudka, przejażdżka na uczelnię rowerem miejskim, zajęcia, wymiana korespondencji z wykładowcą, degustacja cebularza na pl. Litewskim i spacer deptakiem i ulicami Starego Miasta – tak swój dzień w Lublinie przedstawia student UMCS z Japonii. Swój film wysłał na konkurs, a jeśli go wygra, do Lublina przyjedzie znana japońska blogerka.

Ryo Fujita pochodzi z Tokio. Od września ubiegłego roku jest studentem pierwszego roku studiów uzupełniających na kierunku stosunki międzynarodowych w języku angielskim na Wydziale Politologii UMCS.



– Po raz pierwszy Lublin odwiedziłem na krótko dwa lata temu. Nie byłem zainteresowany pozostaniem tu do czasu, kiedy zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo przyjemne miasto. Poznałem też Japończyka, który doradził mi, że jeśli chcę studiować w Polsce to warto wybrać Lublin, bo jest tu tanio – opowiada Ryo. – Po powrocie do Japonii zacząłem szukać informacji o lubelskich uczelniach, otrzymałem odpowiedź z biura rekrutacyjnego i postanowiłem złożyć dokumenty na UMCS.



Fujita nakręcił film, który wysłał na konkurs ogłoszony przez znaną japońską blogerkę Bilingirl Chika, której kanał w serwisie Youtube obserwuje ponad 880 tys. osób. Zadaniem uczestników było przedstawienie miejsc, w których żyją i studiują.



– Blogerka odwiedzi osobę, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie. Gdybym wygrał, to pewnie nakręciłaby film ze swojej wizyty w Lublinie. To byłaby dobra promocja dla miasta i uczelni – podsumowuje Japończyk.



Wyniki konkursu prawdopodobnie zostaną ogłoszone w piątek.