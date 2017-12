"To piękne, że Św. Mikołaj znajduje dzisiaj tylu naśladowców". Orszak przeszedł przez Lublin

Wydarzenie zorganizowano już po raz czwarty. Jest ono jednym z punktów odpustu parafialnego św. Mikołaja.

– Święty Mikołaj dotknął tego, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze, a najważniejsza jest miłość Boga i człowieka. On właśnie umiał tę miłość realizować praktycznie, konkretnie, z wielką delikatnością, z uszanowaniem godności człowieka, czynił to dyskretnie. Nie rozgłaszał tego na lewo i na prawo. My go wszyscy chcemy naśladować i to jest piękne, że Św. Mikołaj znajduje dzisiaj tylu naśladowców – mówi abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.