To nie będą białe święta. Może spaść deszcz

Pochmurno z przejaśnieniami na południowym wschodzie i Pomorzu Zachodnim. Okresami opady deszczu i śniegu z deszczem do 5 mm, a na krańcach wschodnich kraju śniegu do 1-3 cm. Od 2 st. na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu, 3 w centrum kraju do 5 na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/godz., na wybrzeżu do 70 km/godz.