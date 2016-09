Top inwestycje? W Lublinie i Puławach

Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw Polski wschodniej.

Z inwestycji zrealizowanych w Lubelskiem wyróżniono zespół krytych pływalni Aqua Lublin i międzygminny system wodno-ściekowy w aglomeracji Puławy.

– Obiekt w Lublinie – podkreśliło jury – ma szansę wykształcić w przyszłości pływaków, którzy będą reprezentantami kraju i olimpijczykami. Takie możliwości stwarza bogata infrastruktura – zespół krytych pływalni, złożony z trzech części, oraz trybuna na ponad 2 tys. widzów. Kompleks to także niewątpliwa ozdoba Lublina, ponieważ nawiązuje do kształtu starej hali sportowej z lat siedemdziesiątych XX w., bezpośrednio sąsiadującej z nowo wybudowanym obiektem. Inwestycja kosztowała przeszło 107 mln zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 69,6 mln zł. Reszta kwoty pochodziła z dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Inwestycja MPWiK „Wodociągów Puławskich” oraz dwóch gmin – Końskowoli i Żyrzyna – miała zbliżyć aglomerację Puławy do aktualnych standardów europejskich. I to się udało – przyznali jurorzy konkursu. – Korzyści, jakie osiągnięto dzięki systemowi wartemu 90 mln zł, to m.in. umożliwienie mieszkańcom aglomeracji podłączenia do kanalizacji sanitarnej, zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich oraz współpraca, wynikająca ze wspólnego systemu zagospodarowania ścieków. System kosztował 90 mln zł. Dofinansowanie z UE to 44 mln zł, reszta środków pochodziła z pożyczki NFOŚiGW i budżetów partnerów – gmin Końskowola i Żyrzyn.

– Liczba zgłoszeń oraz zainteresowanie konkursem dowiodły, że rozpędzona Polska wschodnia nie zwalnia ani na chwilę – podsumowuje Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, który wraz z Grupą PTWP organizuje plebiscyt.

Gala wręczenia równorzędnych wyróżnień odbędzie się 22 września br., podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.