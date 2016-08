Tornistry pełne uśmiechów. Najmłodsi dostali wyprawkę od piłkarek i piłkarzy (zdjęcia)

Na podobny gest zdecydowało się więcej znanych osób. Prezenty dla potrzebujących przygotowała m.in. para prezydencka oraz aktorzy Wojciech Malajkat i Katarzyna Żak, czy dziennikarze Rafał Patyra, Przemysław Babiarz i Krzysztof Ziemiec.

– Cały czas zachęcamy chętnych darczyńców, którzy dopiero usłyszeli o akcji, żeby się do niej włączyli. Można to zrobić przekazując darowiznę, albo przynosząc przygotowany plecak do naszego magazynu, bądź do swojej parafii – mówi ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Podobne przedsięwzięcie po raz pierwszy organizuje archidiecezjalne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W piątek w jednym z supermarketów w Lublinie dary zbierały piłkarki Górnika Łęczna.

– Tornistry z przyborami szkolnymi dla dzieci z naszej świetlicy będziemy zbierać jeszcze do połowy września. Będzie można je przynieść do naszego biura przy ul. Filaretów 7. Nasze stowarzyszenie działa również na płaszczyźnie parafii, w około 50 parafiach są oddziały, gdzie nasi członkowie też tę akcję przeprowadzają – mówi Paweł Lipka, koordynator akcjo „Zapakuj plecak”. Zebrane wyprawki mają trafić do 30 podopiecznych świetlicy prowadzonej przez KSM.