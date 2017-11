Trakcja za 5 mln zł już jest, ale trolejbusów nadal nie ma. Będą jeździły sporadycznie

Nowa sieć za 5 mln ciągnie się od pętli na Węglinie przez ul. Jana Pawła II aż do pętli koło os. Poręba. Miała pozwolić na wydłużenie trasy linii trolejbusowych 151 i 161. Zamiast kończyć kursy na Węglinie obie linie miały jechać na Czuby, obok nowych, szybko rosnących blokowisk wzdłuż ul. Jana Pawła II. Trasy linii 151 i 161, według zapewnień Zarządu Transportu Miejskiego, miały być wydłużone „bliżej końca roku”.

Rzeczywistość coraz bardziej rozmija się z tymi zapowiedziami. Sieć miała być gotowa w sierpniu, a powstała dopiero na jesień. Ratusz tłumaczy, że w projekcie były nieścisłości, ich efektem był dłuższy przestój, dlatego trzeba było dać wykonawcy dodatkowy czas na pracę.

Roboty już się skończyły, ale nie oznacza to, że sieć jest gotowa do jazdy. – Przystępujemy do procedur odbiorowych. Mogą potrwać do końca roku – przewiduje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Potem urzędnicy od dróg muszą „przekazać” sieć kolegom od komunikacji, którzy „przekażą” sieć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. To potrwa.

Nie ma już szans, co otwarcie przyznają urzędnicy, by jeszcze w tym roku pod nową siecią zaczęły jeździć trolejbusy. Ale nawet kiedy już zaczną, będą jeździły... sporadycznie.

– Linia nr 161 zostanie skierowana na nowy odcinek w weekendy, a także w dzień powszedni w godzinach szczytowych wybranymi kursami – zapowiada Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego. – Natomiast dalej analizujemy linię nr 151.

ZTM nie pozostawia złudzeń: trolejbusy wzdłuż nowych osiedli nie pojadą zbyt często, bo nie zmieszczą się na zatłoczonej pętli obok os. Poręba. – Z uwagi na pojemność pętli, pełna obsługa nowego odcinka sieci trakcyjnej na ul. Jana Pawła II będzie możliwa dopiero po modernizacji tej pętli, która jest zaplanowana w obecnej perspektywie wykorzystania środków unijnych – stwierdza Zalewska.

Modernizacja nie zacznie się bez projektów technicznych, które są już zamówione, ale mają być gotowe dopiero na koniec przyszłego roku. Dopiero mając taką dokumentację miasto będzie mogło ogłosić przetarg na wygospodarowanie dodatkowego miejsca na trolejbusy. Dodajmy, że wspomniana przez rzeczniczkę ZTM „perspektywa wykorzystania środków unijnych” kończy się w roku 2022.