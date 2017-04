Triduum Paschalne: W Wielki Czwartek wierni modlą się za kapłanów

Wielki Czwartek to dzień uwielbienia Boga za dar kapłaństwa. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii wygłoszonej w katedrze poznańskiej wiele uwagi poświęcił kapłaństwu, temu co w kapłaństwie jest najważniejsze, ale też chwilom zwątpienia i słabości. Zwracał też uwagę na pewien błąd, który popełniają zwłaszcza młodzi księża i kapłani w podeszłym wieku.

– Jest to przekonanie o tym, iż jeśli otworzę swoje serce, żeby powiedzieć – w odpowiednim miejscu – o jakimś upadku czy słabości, to zaszkodzę własnemu wizerunkowi – mówił abp Gądecki. – Młodzi obawiają się, że fakt ten sprawi, iż zostaną uznani za niezdatnych. Starsi natomiast sądzą, że cała droga, jaką dotąd przebyli, może zostać przez to zakwestionowana.

To błędna opinia. – Jest zupełnie inaczej: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy…” – stwierdził abp. Gądecki.

O tym, że powołani nie są osobami bez grzechu mówił również dzisiaj w archikatedrze lubelskiej arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski podczas mszy krzyżma. – Także nas powołał Bóg jako grzeszników, także na nas spojrzał Miserando atque eligendo (z łac.) ze zmiłowaniem i wybrał nas – podkreśla abp Budzik. – Także z nas słabych i grzesznych pragnie uczynić swoich apostołów i ewangelizatorów. Przyszliśmy po to aby powtórzyć to co kiedyś nasze serce mówiło w dniu naszych święceń: „Panie ty mnie znałeś, a mimo to mnie wezwałeś. Przymnij mnie takim jakim jestem i uczyń mnie takim jakim Ty chcesz mnie mieć”. A Jezus odpowiadał i odpowiada: „Nie mogę tego uczynić bez twojej współpracy, bez twojego duchowego wysiłku, który musi trwać przez całe życie”.

Z kolei biskup Artur Miziński, sekretarz generalny KEP zachęca do udziału w liturgii. – Obyśmy nie byli jak śpiący apostołowie, ale czuwający z Chrystusem, aby móc wejść w pełni w tajemnice, która ma się za chwilę dokonać – zwraca uwagę bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, który ma przewodniczyć dzisiejszej liturgii Wieczerzy Pańskiej w archikatedrze w Lublinie. I dodaje: Bądźmy z Chrystusem na Drodze Krzyżowej, bądźmy przy krzyżu, trwajmy przy grobie.

Katolicy wspólnie z prawosławnymi

W tym roku Kościół katolicki i Kościół prawosławny przeżywa mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w tym samym terminie. – Nie zdarza się to często – przyznaje Andrzej Boublej, rzecznik prasowy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. – Dlatego, że kościół zachodni ma inny sposób wyliczania Święta Zmartwychwstania. Jest to pierwsza niedziela po pełni. Natomiast Kościół prawosławny dorzuca jeszcze do tego to, że musi być już skończony okres Paschy żydowskiej.