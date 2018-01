Trolejbus dojedzie do nowych bloków w Lublinie. Już wiadomo kiedy

Równo za tydzień po ul. Jana Pawła II zacznie kursować linia trolejbusowa 161. Na razie tylko ona będzie korzystać z nowego odcinka sieci zasilającej zbudowanej za 5 mln zł. O wiele ważniejszej linii 151 nie ujrzymy tu zbyt szybko. Co poszło nie tak?

Nowy odcinek sieci trolejbusowej miał umożliwić lepszą obsługę komunikacyjną osiedli szybko rosnących wzdłuż ul. Jana Pawła II w rejonie Kryształowej i Gęsiej. Druty poprowadzono od pętli na Węglinie do pętli przy os. Poręba. Od 15 stycznia będzie tędy kursowała jedna z czterech linii trolejbusowych, których trasy kończą się teraz na Węglinie. To linia 161, która z Felina jedzie przez Drogę Męczenników Majdanka, ul. Wolską, pl. Dworcowy, Krochmalną, Nadbystrzycką, Zana, Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnicką na Węglin. Za tydzień jej trasa wydłuży się o prawie 3 kilometry.

– Linia nr 161 zostanie skierowana na os. Poręba wszystkimi kursami we wszystkie dni tygodnia – informuje nas Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego. – Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

Do nowych osiedli nie zostanie za to skierowana linia 151, choć pierwotnie zapowiadano, że to głównie ona będzie jeździć po nowym odcinku trakcji, a linia 161 dotrze tu tylko w weekendy. Później ZTM przyznał, że aż tylu trolejbusów nie pomieści pętla przy os. Poręba, na której już teraz jest ciasno. Jej przebudowa jest planowana przez miasto, ale nie nastąpi prędko.

– Po uruchomieniu linii 161 będziemy analizować obłożenie pojazdów i wnioski pasażerów dotyczące nowego fragmentu sieci, rozłożenie ruchu oraz przepustowość pętli przy os. Poręba – stwierdza Zalewska. Tłumaczy, że dopiero po obserwacjach zapadnie decyzja co do „wydłużenia trasy linii 151 przed przebudową pętli Poręba”.

To nie pierwszy problem z obsługą komunikacyjną tej części miasta. Na końcu ul. Jana Pawła II brak pętli z prawdziwego zdarzenia. Ta przy osiedlu Poręba dawno dała się wyprzedzić inwestycjom deweloperów. Dalej są już tylko prowizoryczne przystanki końcowe przy centrum handlowym (linia 10), na Węglinku (linia 14) i przy Gęsiej (linia 45).

Lepszą obsługę nowych osiedli uniemożliwiły decyzje dotyczące przebudowy pętli trolejbusowej na Węglinie, z której kiedyś można było wyjechać w lewo, w stronę ul. Jana Pawła II, a po przebudowie jest to niemożliwe. Miasto planuje nową pętlę w rejonie ul. Wróblej, ale jej budowa ma nastąpić dopiero w tym samym czasie, co powiększenie pętli przy Granitowej. Na razie dopiero powstają projekty.